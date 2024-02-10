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Официально: Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

По мнению судей, дарение презентов является лишь частью личных отношений и не подразумевает наличия гражданско-правовых обязательств между влюбленными.

ORION PRODUCTION/shutterstock

Такой прецедент случился после рассмотрения одного из дел. Молодой человек посчитал, что после расставания подарки подлежат возврату, поскольку являются неосновательным обогащением. У своей бывшей девушки он пытался отсудить iPhone 12 Pro Max, а также деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Верховный суд указав что подарки во время отношений не означают наличия гражданско-правовых обязательств у возлюбленных. «Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем»,— следует из определения ведомства.

Чтобы не допустить подобной ситуации и не закончить отношения расставанием предлагаем прочитать нашу подборку практик как выйти из ссоры с партнером.

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