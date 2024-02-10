Официально: Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим

Такой прецедент случился после рассмотрения одного из дел. Молодой человек посчитал, что после расставания подарки подлежат возврату, поскольку являются неосновательным обогащением. У своей бывшей девушки он пытался отсудить iPhone 12 Pro Max, а также деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Верховный суд указав что подарки во время отношений не означают наличия гражданско-правовых обязательств у возлюбленных. «Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем»,— следует из определения ведомства.

Чтобы не допустить подобной ситуации и не закончить отношения расставанием предлагаем прочитать нашу подборку практик как выйти из ссоры с партнером.