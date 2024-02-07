Как выйти из ссоры с партнером, не разрушив отношения? Вот 5 эффективных практик

Чтобы «сонастроиться»: садимся за стол переговоров, учимся самоуспокоению, устраиваем «хорошие» конфликты (такие бывают?) и меняем тактику эмоционального «тенниса» — по инструкции из книги «Я, ты и то, что между нами»!
Совместное регулирование эмоций
Первая практика очень хорошо знакома маленьким детям. Спокойствие после бури эмоций приходит к малышам тогда, когда их утешают родители. Поскольку сами дети еще не умеют восстанавливаться, возвращать утраченное эмоциональное равновесие, им необходимо присутствие заботливого и внимательного взрослого, способного сделать это за них.
Но процессы восстановления и «сонастройки» эмоционального контакта важны в любых отношениях, в том числе в союзе двух взрослых людей. Нам необходимо знать, что мы можем положиться на партнера, чувствовать рядом надежное плечо: это помогает проживать любые трудности менее болезненно. Введите правило: не избегать друг друга в тяжелый период, а помогать его преодолеть. Зрительный и тактильный контакт, успокаивающие, тихие звуки (вместо повышенных тонов и обвинений), вовлеченность в диалоги и искренность — верные спутники позитивных изменений.
Стол переговоров
Критика — это проявление гнева. Ее причиной часто становятся наши подавленные желания: «Я не в силах справиться с этим в себе, поэтому не могу вынести и в тебе». Мы не хотим терпеть дискомфорт и требуем от другого человека, чтобы он вел себя иначе.
Критика может проявляться как в виде легких придирок, так и откровенно оскорбительных заявлений. Конечно, многое зависит от самооценки партнера. Чем она выше, тем легче справиться с негативной обратной связью. Но и язвительные комментарии, и наставления могут подтачивать отношения, медленно разрушая близость.
Как справляться с критикой во время споров? Старайтесь не подключать эмоциональные выражения, чтобы не задеть чувства партнера; а когда видите, что непонимание растет и превращается в ругань, сядьте за стол переговоров и по очереди проговорите свои предложения и замечания. Важно: ни в коем случае не перебивать друг друга и сохранять нейтральную атмосферу.
Принятие эмоций
Большинство людей боится проживать сильные эмоции: они отстраняются от партнера в моменты, когда чувства захлестывают, потому что боятся не справиться с таким потоком, и отступают, чтобы выровнять душевное состояние. Стараются «не раскачивать лодку», опасаясь нестабильности в отношениях, утраты гармонии и покоя, которыми так дорожат.
Но на самом деле все в точности наоборот. Избегание и подавление чувств ведет к накоплению непонимания, последующему взрыву и опасности утонуть в непонимании и конфликтах.
Если вам тяжело проживать сильные эмоции в моменте и разговаривать с партнером во время конфликтов, а напряжение нарастает и заполняет все эмоциональное состояние, попробуйте выписать свои ощущения в конце тяжелого дня. Перечислите все то, что вызывало у вас сложные ощущения. Можно адресовать свои мысли конкретному человеку (на бумаге) или описать ситуацию от третьего лица. Не стесняйтесь в выражениях, но помните, что текст должны видеть только вы. После этого напишите, как можно исправить ситуацию. И мысленно отпустите ссору, найдя правильное решение.
Самоуспокоение
Наше тело обладает чудесной способностью восстанавливать прежнее здоровое состояние после травм. Это свойство указывает на то, что подобные процессы могут иметь место и в отношениях. Для этого необходимо создать условия для успешной регенерации. Например, когда близкий человек сердится, нужно признать его гнев, не пытаясь заставить замолчать и тем более не обострять ситуацию, — это основа «хорошего» конфликта. Честное противостояние предполагает отсутствие обвинений в адрес партнера.
В острые моменты можно воспользоваться техниками самоуспокоения: прогулкой или пробежкой, простым лежанием или растяжкой, дыхательными упражнениями или прослушиванием успокаивающей музыки.
Вот короткая программа действий, которая поможет найти баланс внутри себя:
- Дайте себе почувствовать, что вы сидите на стуле.
- Прочувствуйте опору под ногами.
- Сделайте глубокий вдох, сосредоточившись на процессе дыхания.
- Расслабьте плечи.
- Расслабьте мышцы лба, челюсти, живота.
- Оглянитесь, обращая внимание на цвета, формы, текстуры.
- Внимательно проработайте каждое испытываемое ощущение, то, что можете чувствовать с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания или вкусовых рецепторов.
Теннис в отношениях
Конфликты похожи на теннис, где мяч разногласий летит от игрока к игроку. Вы что-то говорите или делаете, а ваш близкий возражает или поддерживает, соглашается или предлагает другой вариант. Идет ли это на пользу делу или нет? Что хочется предпринять дальше? Продолжать спорить? Или лучше обняться?
Но, изменив фокус, можно увидеть картину гораздо шире: понять и принять не только свои чувства, но и чувства другого; постараться поддержать любимого человека, а не гнуть свою линию; найти компромисс, а не очередной повод для разочарований. Когда чувства не замалчиваются, а преподносятся в здоровой форме, мы получаем больше возможностей для выбора. Помните, что ваша игра — командная, а значит «личный зачет» в виде убеждений и непримиримости, увы, ничего не даст.
Катерина Фурман
психотерапевт, эксперт по эмоциональной близости в паре
«Показателем здоровых отношений и близости в паре является не наличие или отсутствие ссор, и даже не их количество, а то, как партнеры эти ситуации проходят, и как после конфликтов восстанавливают отношения. Если после конфликта остается тяжелое ощущение, которое хочется проигнорировать и забыть — это не очень хороший знак. Гораздо лучше, если после спора отношения становится чуточку лучше, чем до. Как этого добиться? Не критиковать друг друга, стараться конструктивно обсуждать ситуацию и находить совместное решение. Тогда кроме него у пары останется позитивный опыт проживания разногласий — это укрепит доверие.
Эмоциональная близость, по сути, и есть возможность открыто рассказывать друг другу о чувствах, в том числе негативных, и знать, что партнер их примет во внимание, не станет в ответ вас критиковать и обижать. Только с помощью близости отношения могут преодолевать жизненные кризисы и меняющиеся внешние обстоятельства. Многие понимают, как было бы правильно повести себя, и все равно не могут справиться с негативными эмоциями от ссоры. Практики из этой статьи помогут с ними совладать».
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