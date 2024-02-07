Как выйти из ссоры с партнером, не разрушив отношения? Вот 5 эффективных практик

Практически любая ссора в паре выстроена по циклу «гармония — разрушение — восстановление». И если научиться правильно проходить последние две стадии то, отношения будут становиться только лучше.

Совместное регулирование эмоций

Первая практика очень хорошо знакома маленьким детям. Спокойствие после бури эмоций приходит к малышам тогда, когда их утешают родители. Поскольку сами дети еще не умеют восстанавливаться, возвращать утраченное эмоциональное равновесие, им необходимо присутствие заботливого и внимательного взрослого, способного сделать это за них.

Но процессы восстановления и «сонастройки» эмоционального контакта важны в любых отношениях, в том числе в союзе двух взрослых людей. Нам необходимо знать, что мы можем положиться на партнера, чувствовать рядом надежное плечо: это помогает проживать любые трудности менее болезненно. Введите правило: не избегать друг друга в тяжелый период, а помогать его преодолеть. Зрительный и тактильный контакт, успокаивающие, тихие звуки (вместо повышенных тонов и обвинений), вовлеченность в диалоги и искренность — верные спутники позитивных изменений.

Стол переговоров

Критика — это проявление гнева. Ее причиной часто становятся наши подавленные желания: «Я не в силах справиться с этим в себе, поэтому не могу вынести и в тебе». Мы не хотим терпеть дискомфорт и требуем от другого человека, чтобы он вел себя иначе.

Критика может проявляться как в виде легких придирок, так и откровенно оскорбительных заявлений. Конечно, многое зависит от самооценки партнера. Чем она выше, тем легче справиться с негативной обратной связью. Но и язвительные комментарии, и наставления могут подтачивать отношения, медленно разрушая близость.

Как справляться с критикой во время споров? Старайтесь не подключать эмоциональные выражения, чтобы не задеть чувства партнера; а когда видите, что непонимание растет и превращается в ругань, сядьте за стол переговоров и по очереди проговорите свои предложения и замечания. Важно: ни в коем случае не перебивать друг друга и сохранять нейтральную атмосферу.