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Общество

В Петербурге разрабатывают первую в России диагностику для неговорящих детей

Она позволит эффективно подбирать средства альтернативной коммуникации. Специалисты смогут составить план развития коммуникации и подобрать средство для общения, учитывая психофизические особенности и среду, которая его окружает.

Фото: пресс-служба «Социальной школы Каритас»

Разработка проводится некоммерческой организацией «Социальная школа Каритас» совместно с учреждениями из 7 регионов России: Санкт-Петербург, Псковская область, Свердловская область, Новгородская  область, Калининградская область, Красноярский край, Тверская область. Такие альтернативные способы общения необходимы всем, кто не может использовать  устную речь: людям с ДЦП или ментальными нарушениями, генетическими  синдромами, в постинсультном состоянии или с другими особенностями здоровья. «На сегодняшний день для диагностики и подбора средств используются  некоторые зарубежные инструменты, которые не адаптированы под культуральные и лингвистические особенности жителей России, а их оплата и  использование сейчас затруднены или вовсе недоступны», – уточняют в  «Социальной школе Каритас».

Более 450 детей в разных регионах России получат помощь с использованием новой  отечественной диагностики, а в 2025 году результаты будут представлены на  всероссийской конференции «Альтернативная и дополнительная коммуникация».

Недавно благотворительная организация «Перспективы» объявила набор волонтеров для помощи своим подопечным. Программа «Добровольный социальный год» дает возможность помогать людям с тяжелой инвалидностью, а также изменить свою жизнь. Сейчас в команду ищут 10 человек в программы «Перспектив» в детском доме в Павловске, в психоневрологических интернатах в Петергофе и в Невском районе, в Центр дневного пребывания и занятости «Перспектив» на набережной Кутузова.

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