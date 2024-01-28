В Петербурге разрабатывают первую в России диагностику для неговорящих детей

Разработка проводится некоммерческой организацией «Социальная школа Каритас» совместно с учреждениями из 7 регионов России: Санкт-Петербург, Псковская область, Свердловская область, Новгородская область, Калининградская область, Красноярский край, Тверская область. Такие альтернативные способы общения необходимы всем, кто не может использовать устную речь: людям с ДЦП или ментальными нарушениями, генетическими синдромами, в постинсультном состоянии или с другими особенностями здоровья. «На сегодняшний день для диагностики и подбора средств используются некоторые зарубежные инструменты, которые не адаптированы под культуральные и лингвистические особенности жителей России, а их оплата и использование сейчас затруднены или вовсе недоступны», – уточняют в «Социальной школе Каритас».

Более 450 детей в разных регионах России получат помощь с использованием новой отечественной диагностики, а в 2025 году результаты будут представлены на всероссийской конференции «Альтернативная и дополнительная коммуникация».

Недавно благотворительная организация «Перспективы» объявила набор волонтеров для помощи своим подопечным. Программа «Добровольный социальный год» дает возможность помогать людям с тяжелой инвалидностью, а также изменить свою жизнь. Сейчас в команду ищут 10 человек в программы «Перспектив» в детском доме в Павловске, в психоневрологических интернатах в Петергофе и в Невском районе, в Центр дневного пребывания и занятости «Перспектив» на набережной Кутузова.