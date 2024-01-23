Благотворительная организация «Перспективы» объявила набор волонтеров для помощи своим подопечным

Что нужно делать:

стать помощником и другом для подопечных;

помогать с досугом и прогулками;

сопровождать в поездках и на занятиях.

Что необходимо:

чувство эмпатии, остальному научат.

Волонтерам выдадут денежную компенсацию на питание в размере 14 000 рублей в месяц, а также оплату проезда. Для участников из другого города предоставят комнату.

Сейчас в «Перспективах» работают 12 волонтеров от 18 до 66 лет из разных уголков России, которые решили изменить свою жизнь и привнести что-то новое в жизнь подопечных. Узнать об условиях программы подробнее и заполнить анкету можно здесь.

«Что дает Добровольный социальный год волонтерам? Шанс попробовать совсем другую жизнь и самому стать другим. Возможность не быть какое-то время филологом, инженером, программистом, учителем, моряком, а быть просто человеком, который приходит в одно и то же время к своему другу в интернате и пытается хоть на этом отрезке скрасить его путь. Добровольный социальный год закладывает очень важный кирпичик в фундаменте жизни волонтера или дополняет уже сформированный. Воспоминание об этом опыте хранит множество тёплых, смешных, добрых моментов. Как ты справлялся с трудностями, научился понимать человека без речи, преодолевал поребрики и сугробы с подопечным в коляске, сколько любви и терпения в тебе было. Опираясь на этот опыт, легче шагать в будущее», — говорит руководитель волонтерской службы «Перспектив» Анна Тульская.