Россия стала самой «мандариновой» страной мира

В общем объеме мандаринового импорта в мире за девять месяцев прошлого года, который превысил 1,8 миллиона тонн, Россия заняла 21% с 406 тысячами тонн. Почти половину всех фруктов привезли из Турции — 236 тысяч тонн. А из Египта — 63 тысячи тонн (13,7%). При этом закупочная стоимость килограмма турецких мандаринов составила 60,7 рубля против 55 рублей в прошлом году. Мандарины из Марокко стали третьими по доле импорта на рынке 50,5 тысячи тонн (почти 11%).

При этом второе место по количеству купленных мандаринов с заметным отрывом от России заняли США, на которые пришлось 13% мирового импорта, или 242 тысячи тонн. Далее расположились Великобритания - 8% (или 153 тысячи тонн) и Франция - 7% (или 138 тысяч тонн). Замыкает пятерку стран, больше остальных покупающих мандарины, Германия, которая импортировала 107 тысяч тонн этих цитрусовых (7%).

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