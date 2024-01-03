Дворцовая стала самым популярным местом Петербурга на новогодних каникулах

На Дворцовую площадь жители города и туристы приходили, чтобы посмотреть новогоднее мультимедийное шоу и полюбоваться на городскую ель. Также исследователи отметили новогодние программы в театрах и музеях, подготовленные для детей. Например, в музее-маркете «Петровская акватория» до конца января рассказывают о традициях празднования Нового года в России.

Сейчас в городе открыты 228 катков и 71 лыжная трасса. Покататься на коньках можно во дворе Большого Гостиного двора, на Манежной и Конюшенной площадях, Никольских рядах и "Севкабель порту", каток у Флагштока претендует на звание самого большого в мире.

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