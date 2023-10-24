Эпоха суперэйджеров: старость в России наступает после 70! Как и почему меняются представления о старшем возрасте?

Почему в России отодвигается старость?

Ольга Савинская: Исследование коллег [из МГУ и РАН] лишний раз показывает, что представления о старости поменялись. Вернее, я бы сказала, что они в процессе изменений. Ситуация находится в динамике и, думаю, что если мы проведем аналогичное исследование лет через десять, то увидим еще большее смещение границы старости.

Главная причина что в России, что в мире — увеличение продолжительности жизни. В передовых странах этот процесс сейчас уже постепенно тормозится, продолжительность растет не так быстро, но в России этот процесс пока еще активен. Особенно в мужских когортах, где мы традиционно видели более раннюю смертность.

Конечно, эта тенденция наблюдается в России неравномерно. В крупных городах, где медицинская помощь более доступна, она выражена много сильнее. Так, Москва по ожидаемой продолжительности жизни в некоторых возрастных когортах очень похожа на Швецию, а в некоторых (наиболее старших) категориях даже превосходит скандинавские показатели. Во всяком случае, так было несколько лет назад. Но и в целом по стране это движение все же присутствует.

Это, естественно, приводит к тому, что мы больше видим 50–60-летних людей вокруг себя, что они ведут более активную жизнь, чем та, которую вели в этом возрасте представители предыдущих поколений. Это влечет за собой изменение наших установок, мы по-другому осмысляем возраст и старость.