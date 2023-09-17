Каждый десятый россиянин совершает необдуманные покупки из-за стресса

Специалисты Высшей школы экономики (НИУВШЭ), опросившие летом 6 тыс. человек из 55 регионов России пришли к выводу, что каждый четвёртый житель страны совершает компульсивные покупки, когда как таковой потребности в товаре нет. В совершении же импульсивных, то есть спонтанных, покупках признались 20,5% респондентов.

Ещё 9,4% опрошенных рассказали, что за последние три месяца делали панические покупки. Как отметили участники исследования, они закупали какие-либо товары в большем объёме, чем требовалось, поскольку ожидали роста цен или дефицита этих вещей.

Примечательно, что женщины склоннее к эмоционально нагруженному потреблению. Также паническое потребление наиболее распространено среди жителей малых городов и граждан, следящих за новостями.

Недавно мы рассказывали, что петербуржцы делают самые большие пожертвования на благотворительность. Их средняя сумма составляет 883 рубля.