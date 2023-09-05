Петербуржцы делают самые большие пожертвования на благотворительность

Следом в рейтинге, проведенного ЮMoney (к их сервису ЮKassa подключено около двух тысяч благотворительных организаций), оказались Москва и Московская область. Здесь средняя сумма пожертвования также выросла на 6% и составила 696 рублей. Объем платежей увеличился на 16%, а число пожертвований — на 10%.

В тройке лидеров оказался Краснодарский край: средняя сумма — 465 рублей. Она сократилась 5% по сравнению с предыдущим годом. При этом общий объем благотворительных платежей в регионе вырос на 27%, а число платежей — на 33%.

В целом по России, с января по август 2023 года общий оборот пожертвований вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число благотворителей выросло на 44%, число платежей увеличилось на 48%, а средний размер пожертвования — на 10%, до 516 рублей.

Самые большие суммы жертвуют на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, людям с онкологическими заболеваниями, а также фондам, которые помогают всем нуждающимся (бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и другим). Больше всего — в среднем 1300 рублей — россияне жертвуют в различные фонды, помогающие детским домам, интернатам, детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями.