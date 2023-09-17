В России НДС на гамбургеры вырастет в два раза

Все дело в том, что ранее блюда фаст-фуда относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, поэтому НДС на них составлял 10%. Но теперь для них введут собственный налоговый код. «Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне № 908, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%», — сообщают представители Федеральной налоговой службы.

По данным «Интерфакс», представители крупнейших сетей быстрого питания намерены исполнить требование регулятора и платить по повышенной ставке. Однако никто из них не уточнил, будут ли подняты цены на продукцию в связи с предстоящими изменениями.

Недавно в Госдуме сообщили, что хотят обсудить стандарты шавермы. Для этого соберут круглый стол по вопросам безопасного питания.