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Общество

В России НДС на гамбургеры вырастет в два раза

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Это также коснется сэндвичей, чизбургеров и других близких к ним блюд. Теперь у этой категории появится собственный налоговый код. Это произойдет уже 1 октября.

Jag_cz/shutterstock

Все дело в том, что ранее блюда фаст-фуда относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, поэтому НДС на них составлял 10%. Но теперь для них введут собственный налоговый код. «Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне № 908, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%», — сообщают представители Федеральной налоговой службы.

По данным «Интерфакс», представители крупнейших сетей быстрого питания намерены исполнить требование регулятора и платить по повышенной ставке. Однако никто из них не уточнил, будут ли подняты цены на продукцию в связи с предстоящими изменениями.

Недавно в Госдуме сообщили, что хотят обсудить стандарты шавермы. Для этого соберут круглый стол по вопросам безопасного питания.

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