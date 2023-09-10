В Госдуме хотят обсудить стандарт шавермы

В обсуждении примут участие представители Роспотребнадзора, Минздрава и профильные эксперты. «Дело нужно доводить до конца, потому что на кону уже не только здоровье людей, но и в буквальном смысле — жизнь», — заявил чиновник. На экспертном круглом столе по вопросам безопасного питания, в том числе, планируют обсудить стандарты шавермы.

В июле и в августе депутат обращался в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы. Он также предлагал ведомству разработать рекомендации по приготовлению этого блюда, определить полезные ингредиенты и исключить вредные. По словам Даванкова, на запрос ему отправили рецепт приготовления «ЗОЖ-шаурмы» с сайта «Здоровое-питание.РФ».

В Петербурге больше ста человек отравились готовой продукцией «Грин Бокса». Люди почувствовали резкое ухудшение самочувствие, после употребления шпинатных вафель и яиц пашот.