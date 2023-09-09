Больше ста человек отравились продукцией «Грин Бокса». Больница Боткина уже переполнена

Специалисты петербургского Роспотребнадзора зарегистрировали больше ста случаев острой кишечной инфекции среди горожан. Все они ближайшие дни заказывали готовые блюда от «Грин Бокс». Санитарное ведомство уже приостановило работу компании. А сервис доставки «Самокат» приостановил продажу и начали проверочные мероприятия.

«Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у одного заболевшего обнаружена Salmonella. В стационарах города остаётся 44 человека, в том числе 1 ребенок. Ситуация находится на контроле Управления», — подчеркнули санитарные врачи.

Известно, что во время проверки производственных помещений АО "Грин Бокс" инспекторы выявили грубые нарушения законодательных требований, касающихся санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, при приготовлении блюд повара компании не соблюдали поточность технологических процессов, не следили за сроками годности и условиями хранения продукции. Кроме того, персонал предприятия не проходил медосмотры и игнорировал требования к санитарному содержанию помещений.