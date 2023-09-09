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Общество

Больше ста человек отравились продукцией «Грин Бокса». Больница Боткина уже переполнена

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Люди почувствовали резкое ухудшение самочувствие, после употребления шпинатных вафель и яиц пашот, заказанных в «Самокате». Больница Боткина на Миргородской улице, куда госпитализировали всех отравившихся, уже переполнена. Сейчас пациентов с ОКИ доставляют в медучреждение на Пискарёвский проспект, сообщает 78.ru.

po_com/shutterstock

Специалисты петербургского Роспотребнадзора зарегистрировали больше ста случаев острой кишечной инфекции среди горожан. Все они ближайшие дни заказывали готовые блюда от «Грин Бокс». Санитарное ведомство уже приостановило работу компании. А сервис доставки «Самокат» приостановил продажу и начали проверочные мероприятия.

«Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у одного заболевшего обнаружена Salmonella. В стационарах города остаётся 44 человека, в том числе 1 ребенок. Ситуация находится на контроле Управления», — подчеркнули санитарные врачи.

Известно, что во время проверки производственных помещений АО "Грин Бокс" инспекторы выявили грубые нарушения законодательных требований, касающихся санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, при приготовлении блюд повара компании не соблюдали поточность технологических процессов, не следили за сроками годности и условиями хранения продукции. Кроме того, персонал предприятия не проходил медосмотры и игнорировал требования к санитарному содержанию помещений.

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