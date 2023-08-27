В среднем россияне тратят на рабочие обеды 350 рублей

В этом году средний обед во время рабочего дня стоит 350 рублей. Такие данные следуют из опроса SuperJob. Среднестатистический россиянин тратит на обеды 350 рублей ежедневно, за год сумма выросла на 6% (330 рублей в 2022 году). Россияне старше 45 лет экономнее тех, кто моложе: траты на обед составляют в среднем 310 и 360 рублей соответственно», — показал опрос трех тысяч респондентов.

Исследование показало, что чем выше зарплата, тем выше расходы на питание: 310 рублей у зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц и 370 рублей у граждан с доходом более 80 тысяч рублей.Среди тех, кто питается на работе за свой счет, самые большие расходы на обеды - у москвичей (в среднем 400 рублей в день). В Санкт-Петербурге за обеды ежедневно платят 350 рублей

В России одиночек стало больше, чем семей. С 2002 года число людей, которые живут в одиночестве, выросло в два раза. И впервые в истории России этот показатель обогнал количество семей.