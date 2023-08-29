Чиновников в России хотят набирать с помощью ИИ! Главный хедхантер рунета Алена Владимирская о том, смогут ли нейросети заменить рекуртеров

Правительство намерено привлечь искусственный интеллект к отбору чиновников — когда я увидела эту новость, признаться, я совсем не удивилась. Тема нейросетей сейчас так популярна, вокруг нее столько хайпа, понятное дело, что возможности ИИ пытаются использовать и в рекрутинге. Собственно, это общемировой тренд, похожие сообщения возникают почти каждый день из разных стран мира, к примеру, в связи с теми же проектами от Google. Постоянно проходят вебинары по этой теме, ее обсуждают в закрытых чатах хедхантеров.

Однако, несмотря на это, рассказать о феноменальных успехах искусственного интеллекта в сфере HR… пока нечего. В этой сфере нейросети сегодня существуют на уровне «А как бы нам это применить? Блин, опять не получилось!»

Тому есть несколько причин. Однако из самых важных — существующие супермодели искусственного интеллекта обучены на старом интернете. Это не страшно, когда вы просите его сгенерировать картинку, но критично для HR-специалиста. Потому что нам нужна оперативная информация о соискателе: кто он сейчас, чем он занимается. Если у тебя нет этой информации, то весь разговор об ИИ в рекрутинге заканчивается.

Однако, предположим, эта проблема решена, допустим, она будет преодолена даже в том же эксперименте от Минцифры. Но возникает новая преграда — сегодня ИИ в рекрутинге работает на уровне трех-, максимум пятилетнего ребенка. Можно ли привлечь дошкольника к найму чиновников? Да, теоретически можно, но какой у этого будет результат?