В Петербурге стартует форум Россия — Африка! Что это за мероприятие? Чего от него ждать? Почему весь город проникся духом Африки?

В четверг, 27 июля, в Петербурге стартует Международный экономический форум «Россия — Африка». Это второй саммит с таким названием — в прошлый раз российские власти звали к себе лидеров африканских стран в 2019 году. Тогда встреча проходила в Сочи.

В целом «Россия — Африка» напоминает ПМЭФ, Восточный экономический форум во Владивостоке и другие подобные саммиты. За исключением того, конечно, что все обсуждения так или иначе касаются отношений России и Африканского континента. Деловая программа, которая пройдет в Экспофоруме, насчитывает больше 50 заседаний, на которых планируют обсудить, кажется, все возможные темы: от космоса до сотрудничества в сфере защиты прав детей и от стабильности рынка удобрений до глобального спорта.

Традиционно для такого рода мероприятий все это сопровождается также большой культурной и спортивной программой. А также большим количеством мероприятий, которые не входят в основную деловую программу, но посвящены той же теме. Так, в эти же дни Петербург и Москва принимают научно-образовательный форум «Россия — Африка», на котором, по словам организаторов, встречаются ученые и университетские чиновники из более чем 40 стран. Петербургскую часть этого мероприятия принимает университет ЛЭТИ, московскую — РУДН.