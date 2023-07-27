В Петербурге стартует форум Россия — Африка! Что это за мероприятие? Чего от него ждать? Почему весь город проникся духом Африки?

В Петербурге начинает работу второй форум Россия — Африка. Он серьезно изменит жизнь горожан на последней неделе июля. Музеи отмечают его выставками, рестораны — «африканскими фестивалями», правоохранители — беспрецедентными мерами безопасности, а автомобилисты — столь же рекордными пробками. Чего ждать от саммита? Кто приедет в Петербург? Может ли форум стать новым ПМЭФ? Разбираемся в нашем материале.
В четверг, 27 июля, в Петербурге стартует Международный экономический форум «Россия — Африка». Это второй саммит с таким названием — в прошлый раз российские власти звали к себе лидеров африканских стран в 2019 году. Тогда встреча проходила в Сочи.
В целом «Россия — Африка» напоминает ПМЭФ, Восточный экономический форум во Владивостоке и другие подобные саммиты. За исключением того, конечно, что все обсуждения так или иначе касаются отношений России и Африканского континента. Деловая программа, которая пройдет в Экспофоруме, насчитывает больше 50 заседаний, на которых планируют обсудить, кажется, все возможные темы: от космоса до сотрудничества в сфере защиты прав детей и от стабильности рынка удобрений до глобального спорта.
Традиционно для такого рода мероприятий все это сопровождается также большой культурной и спортивной программой. А также большим количеством мероприятий, которые не входят в основную деловую программу, но посвящены той же теме. Так, в эти же дни Петербург и Москва принимают научно-образовательный форум «Россия — Африка», на котором, по словам организаторов, встречаются ученые и университетские чиновники из более чем 40 стран. Петербургскую часть этого мероприятия принимает университет ЛЭТИ, московскую — РУДН.
Кто приедет и чего ждать?
Сочинский форум «Россия — Африка» 2019 года посетило, по данным Росконгресса, 45 глав африканских государств (а в целом своих представителей в Россию тогда отправили все 54 страны континента). В Петербург приедет 49 делегаций, руководителей стран также будет заметно меньше, чем в Сочи — 17. Как отмечается, президент России Владимир Путин встретится на полях форума с коллегами из Мозамбика, Зимбабве, Уганды, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго и других стран.
При этом встречи на высшем уровне стартовали еще до официального начала форума. Так, еще в среду у Путина в Петербурге были запланированы встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьером Эфиопии Абийем Ахмедом. С концом форума 28 июля мероприятия для гостей не закончатся. 30 июля представители африканских стран приглашены на празднования Дня ВМФ.
Собственно на форуме гостям будут показывать стенды российских регионов (в том числе Республики Татарстан, Тверской, Саратовской, Волгоградской и других областей) и ведущих вузов страны. Также африканцам о своих возможностях расскажут такие компании, как «КАМАЗ», «Новатэк» и «РЖД». А «Российский экспортный центр» планирует устраивать B2B встречи представителей российских компаний с потенциальными заказчиками из Африки.
Елизавета Пронякина
Доцент кафедры международных отношений РАНХиГС Санкт-Петербург:
Форум Россия — Африка, безусловно, является центральным событием международной повестки и привлекает внимание не только российских и африканских СМИ, но и всей мировой общественности.
Нарастающему сотрудничеству России и Африки действительно нужно концептуальное оформление — обеим сторонам сегодня явно не хватает стратегического международного документа [работа над которым может быть начата на этом форуме].
Что увидят горожане?
Традиционно форум такого масштаба сопровождается большим количеством выставок и фестивалей. Выставочное пространство «Манеж» открыло выставку современного африканского искусства «Перевернутое сафари», на которой собраны работы 49 художников континента. Их можно будет увидеть вплоть до 3 сентября. Свои выставки, посвященные культуре Африки, приготовили также Эрмитаж, Русский музей, и пространство «Россия — моя история».
«Ленфильм» и петербургский кинотеатр «Аврора» стали площадками для проведения фестиваля «Африка. Вместе в будущее». В его рамках состоялась российская премьера фильма «Омен», получившего приз Каннского кинофестиваля 2023 года. Еще гостям фестиваля показали картину «Ночь королей» Филиппа Лакота, премьера которой состоялась в Венеции. Фестиваль будет проходить до 28 июля, попасть на оставшиеся мероприятия можно бесплатно по предварительной записи.
Приобщиться к африканской культуре предлагается и любителям балета. 28 и 29 июля на сцене Александринского театра состоится фестиваль Школы Иннопрактики «Глобальные ценности». Его участниками, в частности, станут шесть артистов из Африки: они представляют Нигерию, Мозамбик, Уганду, Буркина-Фасо и Сенегал.
Наконец, отдельное место в культурной программе досталось и высокой кухне. В городе проходит гастрофестиваль «Звезды Африки». Порядка 20 ресторанов добавят в свое меню позиции, которые будут сделаны на основе знаковых для Африки блюд. Подробнее о том, какие блюда можно будет попробовать читайте здесь.
А что с перекрытиями?
Предсказуемо форум, который соберет в Петербурге порядка двух десятков глав государств, обернется для города масштабным усилением мер безопасности. Которые, само собой, приведут к перекрытиям дорог и пробкам. Руководство города и вовсе рекомендовало предприятиям Петербурга на время форума перевести сотрудников на удаленку.
Так, до 30 июля сужена дорога до аэропорта, а автобусы, идущие в Пулково или мимо него, будут ходить «с приостановками движения».
На целом ряде улиц введены запреты на остановки транспорта: эта мера коснется некоторых участков Почтамтской улицы, набережной реки Мойки, Малой Морской улицы, улицы Марата, Гончарной и других. Полный список перекрытий можно посмотреть в материале «Собака.ru».
Но, пожалуй, самое существенное изменение — закрытие въезда и выезда из поселка Шушары. 27 и 28 июля туда нельзя будет попасть (или оттуда выбраться) на машине с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. В это время приехать в Шушары или уехать можно будет только на проезжающем мимо автобусе или на электричке.
Что принесет городу форум?
Наиболее очевидный вклад форума в экономику города — приезд большого числа статусных гостей, которые заполняют собой номера в гостиницах. Как рассказала «Собака.ru» Юлия Пашковская, генеральный директор Гранд Отеля Европа, форум принес «максимальную загрузку номерного фонда, сравнимую с ПМЭФ». Причем важным отличием от Петербургского международного экономического форума последних лет стало то, что большинство гостей — иностранцы.
«При этом Африка — новый рынок для Петербурга, за исключением ЮАР. Для приема была проведена дополнительная подготовка персонала в плане изучения национальных и культурных особенностей гостей, что расширило нашу географию», — сказала она.
Впрочем, как отметила член правления Российского союза туриндустрии, советник генерального директора Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили, за приезд высокоуровневых гостей гостиницам пришлось платить повышенными мерами безопасности. «Это принесло дополнительные проверки, очень большое количество суеты и очень большое количество разнообразных требований дополнительных», — сетует она, добавляя, что форум, принеся с собой гостей самого высокого уровня, мог отпугнуть обычных туристов, которые решили выбрать для своей поездки другие даты.
Если говорить о более долгосрочных последствиях форума для Петербурга, то здесь мнения экспертов разделились. Так, заведующий кафедрой экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Олег Мисько полагает, что форум нужно расценивать «скорее как политический акт». По его мнению, вряд ли стоит ждать, что он принесет дополнительные инвестиции в городе и превратит петербургские компании в важных партнеров африканских предпринимателей.
Олег Мисько
Заведующий кафедрой экономики РАНХиГС Санкт-Петербург:
По индустриальному сотрудничеству [петербургских и африканских компаний] какая-то перспектива может существовать, но лишь когда будут подписаны межправительственные договоры, предусматривающие размещение промышленных заказов, чего пока не видно, — полагает Мисько. — Единственная сфера, где поле для взаимодействия между Россией и Африкой по-настоящему велико — это торговля продовольствием. Но ни Петербург, ни Ленобласть не являются крупными игроками на этом рынке.
Иное мнение у Александра Ходачека, президента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Помимо очевидного эффекта для гостиниц, ресторанов и конгрессно-выставочных площадок, он выделяет обмен сведениями о технологиях, подходах к работе, дискуссии о преодолении административных барьеров. «Для города это важно», — говорит он.
Также он полагает, что форум позволит петербургским университетам получить лучший выход к африканскому рынку образования. «Сейчас по линии Россотрудничества активно эти направления развиваются, и я даже знаю, что будет создаваться целый ряд НКО, [цель учреждения которых] — это как раз сотрудничество с министерствами образования африканских стран».
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