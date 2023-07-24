Из-за саммита Россия — Африка вводят ограничения для транспорта. Приводим полный список

Мероприятие пройдет в Петербурге 27 и 28 июля. На этот период на некоторых участках ЗСД и КАД запретят ездить грузовикам, в городе ограничат парковку и перекроют проезд для транспорта.
Запретят движение транспорта:
С 00:00 26 июля до 23:59 28 июля нельзя будет проехать по участку Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу. Также до 23:59 30 июля перекроют Стартовую улицу от Быковской улицы до Внуковской улицы, Домодедовская улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковская улица от дома 2 до Домодедовской улицы.
В дни саммита, 27 и 28 июля, с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въехать и выехать из Шушар будет нельзя. Комитет по транспорту дал разъяснения, как приехать и уехать из поселка в обозначенные часы.
Будут действовать ограничения:
С 24 по 30 июля ограничат движения транспорта к Пулково. Об этом мы писали здесь.
С 0:00 25 июля до 23:59 29 июля:
- на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- в переулке Антоненко вдоль дома 2;
- на четной стороне набережной Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко и от дома 24 по набережной Мойки до Певческого моста;
- на нечетной стороне набережной Мойки от дома 97 до дома 99;
- на Михайловской улице вдоль дома 1/7;
- на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улицы и вдоль дома 6 по Вознесенскому;
- на Малой Морской улице вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту и дома 14 по Малой Морской;
- на 6-й Советской улице вдоль дома 12;
- на улице Чайковского вдоль дома 17;
- на улице Марата вдоль дома 11;
- на Почтамтской улице вдоль дома 4;
- на проспекте Римского-Корсакова вдоль дома 5–7;
- на Гончарной улице вдоль дома 4;
- на улице Правды вдоль дома 10;
- на Лиговском проспекте вдоль дома 61;
- на площади Островского вдоль Екатерининского сквера.
С 6:00 26 июля до 23:59 29 июля к вышеперечисленным адресам добавят ограничения:
- на Галерной улице вдоль дома 15;
- на Стремянной улице вдоль дома 8.
Запрещена парковка:
- с 00:00 24 июля и до 23:59 30 июля нельзя парковать автомобили на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Быковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице. Аналогичные ограничения заработают:
- с 0:00 25 июля до 23:59 28 июля — на Ленсоветовской дороге и в 1-м Бадаевском проезде;
- с 0:00 25 июля до 23:59 30 июля — на нечетной стороне набережной Обводного канала от Измайловского проспекта до Митрофаньевского шоссе, Адмиралтейском проспекте, Митрофаньевском и Усть-Славянском шоссе, Сарицкой улице и Измайловском проспекте.
Запрет движения грузовиков:
С 00:00 27 июля до 23:59 28 июля грузовикам тяжелее 3,5 тонны нельзя выезжать на Пулковское шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе, Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе, Митрофаньевское и Усть-Славянское шоссе.
C 26 по 30 июля грузовикам запретят выезжать на участки ЗСД от набережной Екатерингофки до южной развязки КАД и от южной развязки КАД до набережной Екатерингофки. А 27 и 28 июля аналогичный запрет будет действовать на участке КАД между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе.
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