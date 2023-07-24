Из-за саммита Россия — Африка вводят ограничения для транспорта. Приводим полный список

Запретят движение транспорта:

С 00:00 26 июля до 23:59 28 июля нельзя будет проехать по участку Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, Усть-Славянское шоссе и Сарицкую улицу. Также до 23:59 30 июля перекроют Стартовую улицу от Быковской улицы до Внуковской улицы, Домодедовская улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковская улица от дома 2 до Домодедовской улицы.

В дни саммита, 27 и 28 июля, с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въехать и выехать из Шушар будет нельзя. Комитет по транспорту дал разъяснения, как приехать и уехать из поселка в обозначенные часы.

Будут действовать ограничения:

С 24 по 30 июля ограничат движения транспорта к Пулково. Об этом мы писали здесь.

С 0:00 25 июля до 23:59 29 июля:

на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;

в переулке Антоненко вдоль дома 2;

на четной стороне набережной Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко и от дома 24 по набережной Мойки до Певческого моста;

на нечетной стороне набережной Мойки от дома 97 до дома 99;

на Михайловской улице вдоль дома 1/7;

на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улицы и вдоль дома 6 по Вознесенскому;

на Малой Морской улице вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту и дома 14 по Малой Морской;

на 6-й Советской улице вдоль дома 12;

на улице Чайковского вдоль дома 17;

на улице Марата вдоль дома 11;

на Почтамтской улице вдоль дома 4;

на проспекте Римского-Корсакова вдоль дома 5–7;

на Гончарной улице вдоль дома 4;

на улице Правды вдоль дома 10;

на Лиговском проспекте вдоль дома 61;

на площади Островского вдоль Екатерининского сквера.

С 6:00 26 июля до 23:59 29 июля к вышеперечисленным адресам добавят ограничения: