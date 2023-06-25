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Каждый третий петербуржец ругается с коллегами из-за кондиционера на работе

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Перепалки такого рода возникают у 33% опрошенных. Примечательно, что мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

PRIMA/shutterstock

49% сотрудников сообщили, что в их коллективе споров на эту тему не бывает. А каждый пятый (18%) и вовсе признался, что у него нет кондиционеров в рабочем помещении. Чаще всего, дискомфорт в коллективе во время жары чувствуют работники от 35 до 44 лет (38%), в то время среди респондентов моложе 34 лет — только 27%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще представительниц прекрасного пола (37% против 31% соответственно).

Также эксперты выяснили, что только меньше 20% работодателей в Петербурге запрещает хранить личные файлы на рабочем компьютере. При этом, 4% работников этих компаний хранят свою информацию вопреки предписанию. Согласно статистике, чем старше респонденты, тем чаще они с согласия работодателя держат личные файлы на рабочем компьютере. Женщины более щепетильно относятся к границам между работой и частной жизнью: они чаще мужчин сообщают, что не хранят на рабочем компьютере личные файлы, хотя это не запрещено (60% против 47%).

Этим летом в Петербурге в пять раз вырос спрос на кондиционеры. Эксперты объясняют резкий скачок спроса на кондиционеры стремлением потребителей установить технику до наступления жары, чтобы сэкономить.

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