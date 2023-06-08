В Петербурге в пять раз вырос спрос на кондиционеры

Спрос же на саму установку вырос в три раза, по сравнению с прошлым годом. Активнее остальных кондиционеры устанавливали жители Уральских городов. Сейчас средний чек услуги составляет пять тысяч рублей. Спрос на услуги по ремонту и обслуживанию кондиционеров за год увеличился в шесть раз.

Количество предложений от мастеров выросло в четыре раза. Средняя цена за обслуживание техники по стране в целом снизилась на треть до 300 рублей, однако конечная стоимость ремонта зависит от модели и сложности поломки.

В России резко выросли продажи приставок «Тетрис». В апреле россияне в два раза чаще покупали ретро-игру, чем месяцем ранее.