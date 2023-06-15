Со стены бывшего СИЗО «Кресты» исчезла мемориальная доска Анны Ахматовой

На исчезновение обратила внимание «Фонтанка» и фотограф Миша Бурлацкий. На табличке был изображен портрет Анны Ахматовой и строки из поэмы «Реквием». В этом СИЗО в 1938–1939 годах находился сын поэтессы Лев Гумилев, а также ее третий муж Николай Пунин.

В поэме говорится, что ее памятник должен стоять «здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов». Настоящий памятник поэтессе располагается напротив изолятора, на другом берегу Невы.

Напомним, в конце мая 2023 года комплекс зданий бывшей тюрьмы «Кресты» передали акционерному обществу «Дом.РФ». Предполагается, что здания продадут на торгах.

«Поскольку предыдущий правообладатель имущественного комплекса „Кресты“ Дом.PФ не предоставлял и не передавал документы и сведения, подтверждающие наличие мемориальной доски в память о поэтессе Анне Ахматовой на доме 7 литера К, Дом.PФ запросил данную информацию во ФСИН России», — ответили телеграм-каналу «Подъем» в пресс-службе «Дом.РФ».