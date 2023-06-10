Депутаты могут обязать получать лицензии на содержание потенциально опасных пород собак

Депутаты Госдумы от ЛДПР к таким породам отнесли акбаша, американского бандога, американского бульдога, бразильского бульдога, булли кутта, бульдога алапахского чистокровного, бэндога, волко-собачьи гибриды, волкособа, гибрида волка, гуль донга, питбуля, мастифа, северокавказскую собаку, а также метисы данных пород. Обязательным условием для содержания таких домашних питомцев станет достижение 18 лет.

Для получения лицензии придется предоставить медицинское заключение об отсутствии психического заболевания и справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак. «Неслучайно определенные породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей», — отметил один из авторов законопроекта Евгений Марков.

Разрешение можно будет оформить в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания. Аннулировать документ смогут при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород.

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