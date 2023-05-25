В России хотят усыплять бездомных животных. Это решит проблему нападения на людей? Какой опыт у других стран?

Госдума в первом чтении приняла закон, позволяющий усыплять бездомных животных. Эта инициатива вызвала горячие споры в обществе — сторонники настаивают, что без этой меры не избежать случаев нападения на людей, противники называют эту идею негуманной. Но насколько она эффективна? И как в других странах борются с проблемой? Об этом редакции рассказала старший преподаватель кафедры экономики и финансов, начальник отдела культурно-творческой деятельности молодежи Центра воспитательной работы департамента образовательной деятельности РАНХиГС Санкт-Петербург Римма Воронова.
Действительно ли бездомные животные являются сейчас значимой проблемой?
По оценкам Всемирной организации здравоохранения во всем мире насчитывается только 200 миллионов бездомных собак, а ведь еще есть коты, птицы и другие животные. Количество бездомных кошек и собак в России составляет 4,1 млн. Это 6% от общей популяции животных в России — свидетельствуют данные исследования компании Mars Petcare, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Бездомные животные — проблема, которую невозможно решить с помощью простых и быстрых мер. Собаки и кошки оказываются на улице из-за безответственности человека, поэтому нужно не только работать с животными, но и менять нашу культуру. Почти каждый бездомный пес или кот имеет трагическую историю: кто-то потерялся, у кого-то умер хозяин, а родственники не захотели забирать к себе, или же животное с рождения было одиноко, а может быть, в один день потеряло дом и познало человеческую жестокость.
Попав на улицу, четвероногие могут положиться только на себя, но в некоторых случаях и на государство. Собаки не нападают на прохожих просто так, этому всегда должна предшествовать какая-то причина. Нам нужно научиться обращаться с животными, которых сами же приручили. Самый быстрый и дешевый способ сократить численность животных и пресечь распространение бешенства — отлов и истребление. И хотя это объективно жестоко и несправедливо (ведь собаки стали бродячими в первую очередь из-за людей), так до сих пор делают в некоторых регионах России, на Украине, в Беларуси, Молдове и других странах СНГ.
Но помогает ли истребление бездомных животных полностью решить проблему?
Нужно сказать, что количество бездомных собак стабильно в мире снижается. Убийство собак считается жестоким и бессмысленным. В России применяется метод возвратного отлова бездомных собак — наиболее эффективный инструмент для регулирования их численности.
Поддерживаю мнение ветеринарного врача Льва Валерьевича Голуба: «В некоторых странах все еще применяют отстрел и усыпление для уменьшения численности бездомных животных. Помимо жестокости, это еще и гораздо менее эффективно, чем стерилизация. На опустевшую территорию приходят новые животные с соседних районов, отчего популяция возрастает, а проблема становится цикличной и постоянной».
Что же может помочь?
Популяцию бездомных собак нужно контролировать и регулировать, чтобы они не собирались в стаи и не нападали на людей, особенно беззащитных детей.
В России созданы частные и муниципальные приюты и дома для передержки бездомных собак. Существует практика, когда в них приезжают родители с больными детьми для контактного общения с животными. Это хороший элемент духовно-нравственного воспитания, проявления любви и заботы о ближнем. Многие после такого общения забирают животных домой и никогда уже не выбросят на улицу.
В некоторых городах, например Санкт-Петербурге, стали практиковать более гуманный подход — это схема «отлов → стерилизация → вакцинация → возврат» (ОСВВ). Кроме того, именно в Петербурге есть множество котокафе, в которые попадают бездомные животные и в любой момент могут обрести семью.
Какие еще есть успешные примеры решения проблемы бездомных животных?
Есть немало стран, в которых бездомным животным помогают обрести дом и любящих хозяев. Вот примеры:
Нидерланды считаются единственной в мире страной, где нет бродячих животных. Если свести секрет успеха к нескольким тезисам, он объединяет лучшее из международной практики этичного отношения к животным. Это и правовой статус животных (в том числе наказания за жестокое обращение с ними), и налоги на содержание питомцев, которые заставляют серьезнее взвешивать желание их заводить, и массовая стерилизация четвероногих в обязательном порядке: чтоб предложение не превышало спрос.
В Европе и Азии, если владельцев не удается найти, то животных стараются безболезненно усыпить. Такой метод одобряют крупнейшие зоозащитные организации (например, Всемирное общество защиты животных и PETA). Они считают, что эвтаназия лучше, чем если животное вернется во враждебную среду, где его смерть может быть болезненной и жестокой.
Другой опыт у Индии. Там Верховный суд запретил убивать бездомных собак, поэтому стерилизация, вакцинация и возврат на улицу — наиболее популярный метод действия. Но ситуация с бродячими собаками в стране намного хуже, чем в целом в Европе. Правительство не выделяет средства на перечисленные процедуры, процесс финансируется иностранными благотворителями, но этих денег недостаточно. Индия все равно входит в число лидеров мирового рейтинга по заболеваемости людей бешенством (помимо собак, болезнь в стране разносят летучие мыши).
В Австрии, Германии, Италии, Люксембурге, Португалии, Швейцарии распространены разные виды наказаний для экс-хозяев бродячих животных. Четвероногие получают оберегающий их свободу правовой статус за нелегитимное к ним отношение (например, их лишили дома, выбросив на улицу), и в таком случае нарушитель либо платит штраф, либо на него могут даже завести уголовное дело (в зависимости от страны). В Ватикане, к примеру, при папе Иоанне Павле Втором Католическая церковь признала, что у собак есть души, после чего им даже разрешили заходить в храм.
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