В России хотят усыплять бездомных животных. Это решит проблему нападения на людей? Какой опыт у других стран?

Действительно ли бездомные животные являются сейчас значимой проблемой?

По оценкам Всемирной организации здравоохранения во всем мире насчитывается только 200 миллионов бездомных собак, а ведь еще есть коты, птицы и другие животные. Количество бездомных кошек и собак в России составляет 4,1 млн. Это 6% от общей популяции животных в России — свидетельствуют данные исследования компании Mars Petcare, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Бездомные животные — проблема, которую невозможно решить с помощью простых и быстрых мер. Собаки и кошки оказываются на улице из-за безответственности человека, поэтому нужно не только работать с животными, но и менять нашу культуру. Почти каждый бездомный пес или кот имеет трагическую историю: кто-то потерялся, у кого-то умер хозяин, а родственники не захотели забирать к себе, или же животное с рождения было одиноко, а может быть, в один день потеряло дом и познало человеческую жестокость.

Попав на улицу, четвероногие могут положиться только на себя, но в некоторых случаях и на государство. Собаки не нападают на прохожих просто так, этому всегда должна предшествовать какая-то причина. Нам нужно научиться обращаться с животными, которых сами же приручили. Самый быстрый и дешевый способ сократить численность животных и пресечь распространение бешенства — отлов и истребление. И хотя это объективно жестоко и несправедливо (ведь собаки стали бродячими в первую очередь из-за людей), так до сих пор делают в некоторых регионах России, на Украине, в Беларуси, Молдове и других странах СНГ.