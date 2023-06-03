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В России резко выросли продажи приставок «Тетрис»

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В апреле россияне в два раза чаще покупали ретро-игру, чем месяцем ранее. Эксперты связывают этот феномен с чувством ностальгии и выходом фильма с Никитой Ефремовым.

Nataliia Chubakova / Shutterstock.com

Рост спроса отметили, в частности, Wildberries, «Яндекс Маркет» и Ozon. В «Авито» заявили о возросших на 36% продажах по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят «Известия». Эксперты считают, что интерес к ретро-приставке связан с ее доступной ценой. Также покупатели хотят «предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство».

Наиболее популярной моделью на маркетплейсах стала классическая черная приставка Brick Game с желтыми кнопками, а также другие версии консоли этого бренда. «Кстати, по отзывам мы видим, что многие пользователи покупают «Тетрисы» не только себе, но и своим детям», — добавили в Ozon.

Еще одним фактором, который мог повлиять на количество продаж — выход фильма «Тетрис». В нем Никита Ефремов сыграл создателя игры Алексея Пажитнова.

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