В России резко выросли продажи приставок «Тетрис»

Рост спроса отметили, в частности, Wildberries, «Яндекс Маркет» и Ozon. В «Авито» заявили о возросших на 36% продажах по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят «Известия». Эксперты считают, что интерес к ретро-приставке связан с ее доступной ценой. Также покупатели хотят «предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство».

Наиболее популярной моделью на маркетплейсах стала классическая черная приставка Brick Game с желтыми кнопками, а также другие версии консоли этого бренда. «Кстати, по отзывам мы видим, что многие пользователи покупают «Тетрисы» не только себе, но и своим детям», — добавили в Ozon.

Еще одним фактором, который мог повлиять на количество продаж — выход фильма «Тетрис». В нем Никита Ефремов сыграл создателя игры Алексея Пажитнова.