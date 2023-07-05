Знакомьтесь, Анна Афанасьева — глава благотворительного фонда «Точка опоры» и автор документального проекта «Вдох_Вдох» о паралимпийцах

К разговору с Анной присоединилась член попечительского совета фонда «Точка Опоры», член сборной России по спортивному ориентированию и петербургской сборной по регби на колясках (и единственная девушка в России в команде!) Наталья Камолинкова.

Стародубцева: Это не первая ваша премия «ТОП 50» — в 2006 году вы были номинированы как телеведущая, а сейчас как благотворитель. Вот это трансфер!

Если бы 17 лет назад мне кто-то сказал, что я буду заниматься проблемами адаптивного спорта, я бы не поверила. Спорт меня в принципе тогда не интересовал, тем более проблемы этой сферы. В благотворительности участвовала как волонтер, но эпизодически, а не системно. И да, я вся была в журналистике: окончила журфак СПбГУ, работала на каналах «СТС-Петербург», «Санкт-Петербург», стала лауреатом премии «Золотое перо» как лучший интервьюер. Но со временем ТВ из штатного режима перешло в проектный формат, возникло желание заниматься чем-то еще. Появилось рекламное агентство, открытое в партнерстве с другом, ресторанный бизнес и — работа в фонде. Туда я попала, когда «Точка Опоры» готовилась к регистрации в Минюсте: у меня были краткосрочные пиар-задачи — сформулировать миссию, ценности и тон общения с потенциальными благотворителями, создать сайт. Я думала: «Сделаю свою часть работы, и всё». Но…Эмоционально вовлеклась — особенно когда начала интервьюировать спортсменов. Не захотелось уходить.

Камолинкова: А что повлияло? Из-за чего случилось такое глубокое вовлечение?

Из-за нестандартного мышления тех, с кем общалась. У нас у всех есть подспудный страх — «не дай бог, случится…» А я попала в круг людей, у которых случилось. Кого-то с рождения, на пике или в зрелом возрасте за секунду жизнь поставила в очень сложные условия. Или это родители, у которых родился долгожданный, но особенный ребенок. Поразило, с каким достоинством, принятием и созидательной энергией люди проходят свой опыт. Не хочется использовать штампы типа «сила духа и преодоление», поделюсь словами конкретного человека, которые до сих пор играют важную роль для меня: «В жизни нет нерешаемых проблем, кроме смерти. Если умер, вот тогда сделать уже ничего нельзя. В остальных случаях — можно встать с дивана и действовать, хотя бы лежать в направлении своей цели». Это сказала Татьяна Смирнова, многократная чемпионка России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которая в 56 лет приняла участие в паралимпиаде в Лондоне.