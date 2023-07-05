Знакомьтесь, Анна Афанасьева — глава благотворительного фонда «Точка опоры» и автор документального проекта «Вдох_Вдох» о паралимпийцах

Лауреатка «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Наука и жизнь», глава благотворительного фонда «Точка опоры» и автор документального проекта «Вдох_Вдох» о паралимпийцах уже 13 лет поддерживает спортсменов с инвалидностью, стремясь делать спорт доступным каждому. За это время фонд оказал помощь на сумму более 29 миллионов рублей, благодаря работе «Точки опоры» в Петербурге стали развиваться 30 видов адаптивного спорта и прошли важнейшие соревнования — первый фестиваль спорта детей-инвалидов и первый чемпионат России по рейсраннингу.
Анна сфотографирована на колокольне Никольского морского собора, построенной архитектором Саввой Чевакинским (елизаветинское барокко!). Прямо сейчас здесь проходит реставрация по программе КГИОП — это редкая возможность подняться на десять этажей вверх и увидеть вблизи коринфские капители и скульптурных херувимов (в облаках и с сиянием!). На Анне: серьги и кольцо MERCURY из коллекции Flower, платье-комбинация, трикотажный топ, трикотажные брюки 12 STOREEZ, обувь «ЭКОНИКА»
К разговору с Анной присоединилась член попечительского совета фонда «Точка Опоры», член сборной России по спортивному ориентированию и петербургской сборной по регби на колясках (и единственная девушка в России в команде!) Наталья Камолинкова.
Стародубцева: Это не первая ваша премия «ТОП 50» — в 2006 году вы были номинированы как телеведущая, а сейчас как благотворитель. Вот это трансфер!
Если бы 17 лет назад мне кто-то сказал, что я буду заниматься проблемами адаптивного спорта, я бы не поверила. Спорт меня в принципе тогда не интересовал, тем более проблемы этой сферы. В благотворительности участвовала как волонтер, но эпизодически, а не системно. И да, я вся была в журналистике: окончила журфак СПбГУ, работала на каналах «СТС-Петербург», «Санкт-Петербург», стала лауреатом премии «Золотое перо» как лучший интервьюер. Но со временем ТВ из штатного режима перешло в проектный формат, возникло желание заниматься чем-то еще. Появилось рекламное агентство, открытое в партнерстве с другом, ресторанный бизнес и — работа в фонде. Туда я попала, когда «Точка Опоры» готовилась к регистрации в Минюсте: у меня были краткосрочные пиар-задачи — сформулировать миссию, ценности и тон общения с потенциальными благотворителями, создать сайт. Я думала: «Сделаю свою часть работы, и всё». Но…Эмоционально вовлеклась — особенно когда начала интервьюировать спортсменов. Не захотелось уходить.
Камолинкова: А что повлияло? Из-за чего случилось такое глубокое вовлечение?
Из-за нестандартного мышления тех, с кем общалась. У нас у всех есть подспудный страх — «не дай бог, случится…» А я попала в круг людей, у которых случилось. Кого-то с рождения, на пике или в зрелом возрасте за секунду жизнь поставила в очень сложные условия. Или это родители, у которых родился долгожданный, но особенный ребенок. Поразило, с каким достоинством, принятием и созидательной энергией люди проходят свой опыт. Не хочется использовать штампы типа «сила духа и преодоление», поделюсь словами конкретного человека, которые до сих пор играют важную роль для меня: «В жизни нет нерешаемых проблем, кроме смерти. Если умер, вот тогда сделать уже ничего нельзя. В остальных случаях — можно встать с дивана и действовать, хотя бы лежать в направлении своей цели». Это сказала Татьяна Смирнова, многократная чемпионка России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которая в 56 лет приняла участие в паралимпиаде в Лондоне.
Стародубцева: Для кого работает «Точка Опоры»? И как вы помогаете?
Мы поддерживаем спортсменов с инвалидностью без ограничений по возрасту и видам спорта. Прежде всего это финансовая помощь, когда невозможно получить поддержку из госбюджета: средства для этого либо не заложены, либо не могут быть выделены по объективным причинам. Например, призеры чемпионатов России и мира получают стипендии, но до таких достижений еще надо дожить. Или у спортсмена сломался инвентарь, через неделю чемпионат России — госбюджет не настолько мобилен, чтобы решить проблему оперативно, а годы тренировок и достижений могут обнулиться. Если вид спорта новый и еще не внесен в официальный реестр, значит, не может финансироваться, а чтобы этого добиться, надо выполнить требования, для которых необходимы средства, — это был бы замкнутый круг, если бы не помощь извне.
Стародубцева: Какие виды спорта поддерживаете?
Нам удалось поддержать развитие более тридцати видов спорта в Петербурге. Так, мы способствовали возникновению в городе рейсраннинга — спорта, доступного для ребят с тяжелыми формами ДЦП, и в 2022 году в Петербурге уже прошел первый чемпионат России. Рады поддерживать такие виды, как адаптивный вейкбординг, не включенный в госреестр, амбициозные проекты слабовидящего спортсмена Андрея Гостева — они с командой покорили Эльбрус, Казбек, в 2012 году совершили экспедицию на Шпицберген. «Точка Опоры» поддержала уже пять паралимпийских походов команды, в том числе восхождение на высшие точки Урала — горы Ослянка и Народная, на гору Нуорунен (высшая точка Карелии), международную высотную гонку Lеnin Peak Sky Race и покорение самой высокой точки Азии — пика Ленина.
Стародубцева: Вы ведь еще помогаете консультациями?
Да. На нашем сайте (его признали одним из победителей ХI Всероссийского фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей») собрана полная информация о доступных направлениях с контактами тренеров. В адаптивном спорте не так просто сориентироваться, информации по-прежнему мало, хотя спорт — невероятный способ физической и социальной реабилитации. Ребенок не в процессе нудной терапии в больнице, а в игровой форме, с азартом, со временем начинает опровергать прогнозы врачей.
Серьги и кольцо MERCURY из коллекции Flower, платье-комбинация, трикотажный топ, трикотажные брюки 12 STOREEZ, обувь «ЭКОНИКА»
Камолинкова: Лично для меня спорт — неотъемлемая часть жизни. После инсульта даже реабилитолог сказала, что необходима физическая активность. И я сама сейчас осознаю, насколько важно поддерживать свое физическое состояние, чтобы полноценно жить на коляске, у нас нестандартная нагрузка на организм. Но спорт — это не только реабилитация. Например, мне регби на колясках дает самореализацию, развитие и возможность стать частью сообщества единомышленников. И я знаю, что одна из целей «Точки Опоры» — формирование уважительного отношения в обществе к индивидуальным особенностям человека. Как это происходит на практике?
Мы пытаемся донести, насколько бессмысленны стереотипы и стремление социума делить людей по внешним признакам и ограничивать в правах. Освещая достижения спортсменов с инвалидностью (многие из которых недоступны большинству людей без диагнозов!), показываем, что отличия — не повод для дискриминации. Это в основном работа со СМИ. В 2020-м мы запустили документальный видеопроект «Вдох_Вдох» на YouTube, через год он вышел в телеэфир — на каналах «Санкт-Петербург» и ОТР, и, что приятно, с хорошими рейтингами. В этом году права на показ всех выпусков запросил телеканал из Калининграда.
Стародубцева: А еще вы работаете с детьми — ведете паралимпийские уроки в школах.
Этот образовательный проект — неформальные беседы (именно диалоги, а не лекции!) — существует уже десять лет. Спортсмены-паралимпийцы обсуждают с ребятами проблемы, с которыми сталкиваются, рассказывают о том, как их преодолевают, а подростки задают вопросы о приоритетах в жизни, буллинге, уверенности в себе.
Стародубцева: Вы объединяете спорт и искусство: первыми из НКО пришли в Главный штаб Эрмитажа с масштабной выставкой. Какие проекты «Точки Опоры» — ваш личный повод для гордости?
Да, это приятно — быть первопроходцами! Документальный проект «Вдох_Вдох / In_Inbreathe» о 12 петербургских паралимпийцах мы реализовали в 2016 году с фотографами Юрием Молодковцом и Ксенией Диодоровой. Выставка в Главном штабе Эрмитажа была разделена на три части. Сначала посетители видели фото людей в обычных ситуациях: вот они сидят на кухне, пьют чай, общаются. Во второй части становилась очевидной инвалидность героев. А в финале фото совмещались с видео, транслируя энергию, движение, любовь к жизни, восхищение — что угодно, но не жалость. Кроме выставки, была (и есть!) доступная мультимедийная версия проекта на сайте и арт-издание. А еще мы показали этот проект на международной выставке «Интермузей» в Москве и (в сокращенном формате!) в ТРЦ «Галерея». Фотография с открытия «Вдох_Вдох» в Эрмитаже вышла в финал конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» и была показана на выставке в московском саду «Эрмитаж», а затем на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе с другими фотои сториями о российских благотворительных и волонтерских инициативах.
Стародубцева: Что дают такие инициативы фонду?
Трансляция социальных проблем через искусство, арт-проекты, особенно в сотрудничестве с такими столпами, как Эрмитаж, позволяют донести до людей очень важные вещи и сделать это не в назидательном тоне. Тогда мировоззрение меняется, и становится тяжело оставаться в броне «меня это не касается». Поэтому нам так важны коллаборации со знаковыми для большинства площадками, которые при этом доступны для людей на колясках. Например, «Газпром Арена». Мы не только доставили радость ребятам с ДЦП из футбольной секции «Звезда», которые сходили на матч любимой команды, побывали в раздевалке, вышли на поле, посидели на тренерской скамейке. Мы еще и показали это всем остальным — присутствие людей на колясках в общественных местах должно быть нормой, а не исключением. Поэтому благодаря социальной программе «Зенит рядом» мы участвуем в фан-променадах перед матчами, экскурсиях по стадиону. На выставки и спектакли спортсменов с инвалидностью приглашают наши партнеры — ЦВЗ «Манеж», БДТ им. Товстоногова.
Стародубцева: Обычно спортивные фонды создают и курируют бывшие спортсмены. Вы ведь не профессионал в этой сфере: как руководите «Точкой Опоры»?
Мне помогают. Наш попечительский совет представляют спортсмены с инвалидностью: кроме Наташи Камолинковой, это и единственный выступающий на протезах горнолыжник в России Сергей Александров, и представляющий баскетбол на колясках и адаптивный вейкборд Станислав Бураков. Плюс мы сотрудничаем с Комитетом по физической культуре и спорту, Федерацией спорта инвалидов, привлекаем других экспертов.
Камолинкова: Я следила за деятельностью фонда несколько лет, прежде чем стать его частью. Рада поддерживать проект, с которым у нас сходятся цели и ценности.
Стародубцева: За счет чего существует фонд?
Расходы на содержание — ответственность учредителей, то есть моя и мужа (Александр Афанасьев — собственник и основатель петербургской компании «Фармакор Продакшн», одного из крупнейших российских производителей лекарств и БАДов. — Прим. ред.). За счет этого 100 % благотворительных пожертвований, поступивших в «Точку Опоры», идет на помощь благополучателям. Плюс за 13 лет работы нам удалось привлечь партнеров, которые (что невероятно ценно!) ежегодно планируют в своих бюджетах сотрудничество с нами, ходят на соревнования и болеют за спортсменов, которых когда-то поддержали.
Стародубцева: Многие фонды жалуются, что поддержка со стороны бизнеса сейчас нестабильна.
По нашему опыту, сегодня бизнес открыт социальным проектам, у многих компаний есть ESG-подразделения. Мы предлагаем комфортные форматы партнерства: кроме адресной помощи спортсменам, это решения для корпоративной социальной ответственности. Например, на новогодние праздники компания вместо стандартных подарков сотрудникам приобретает у фонда за пожертвования фирменный мерч (он доступен на LaModa, в GEN Store, в магазине «Легко- Легко»). Или сотрудники собирают ненужные вещи, мы передаем их в благотворительный магазин «БлагоДаря», средства от продажи поступают в фонд.
Замечательная инициатива появилась у OZON — продажа на маркет-плейсе наших благотворительных сертификатов в поддержку фонда. В сети супермаркетов «Пятерочка» была организована фотовыставка с портретами героев «Вдох_Вдох», а наши спортсмены проводили для всех желающих зарядку и мастер- классы по воображению. Окружающая нестабильность на данный момент не повлияла на объем пожертвований от доноров- юрлиц, но наблюдаем снижение пожертвований от частных лиц и не такую эффективность, как раньше, от краудфандинга.
Стародубцева: Какие проблемы в сфере адаптивного спорта стали актуальны сейчас? С какими сложностями сталкивается фонд?
Конечно, со времен Олимпиады-80, когда паралимпиада не проводилась, потому что «в Советском Союзе инвалидов нет», многое изменилось в лучшую сторону, но финансирования, работающей системы, особенно в детском адаптивном спорте, все еще не хватает. Сегодня наш спорт отрезан от международного сообщества, мировых соревнований, а для профессионалов — это исключение серьезной мотивации. Впрочем, для паралимпийцев это началось еще в 2016 году, когда ПКР был исключен из МОК и россияне не были допущены до паралимпиады. После они могли принимать участие исключительно под нейтральным флагом. Кроме того, недоступным становится импортный профессиональный инвентарь, а российские аналоги либо уступают по качеству, либо их просто нет.
В работе фонда, как и у всех, проблемой становится неопределенность. Но мы как никто должны уметь адаптироваться. За годы в этой сфере убеждаешься, что адаптивность — одно из самых ценных и полезных качеств в жизни. Поэтому не боимся браться за новые проекты. В 2023 году фонд стал генеральным благотворительным партнером марафона «Белые ночи», который пройдет 11 июня, и полумарафона «Северная столица», запланированного на 7 августа. Для нас это не только пожертвования от тех, кто регистрируется на забеги, но и еще один шаг к инклюзии. Также наш фонд выбран в качестве партнера VK Fest 1–2 июля, все участники смогут поддержать фонд, приобретая «Добрый билет» — он стоит всего на 100 рублей дороже обычного.
Стародубцева: Какая у вас самой точка опоры?
Моя семья — муж, дети, родители. Дочкам скоро 1,5 года (они двойн яшки), и это период, когда хочется, чтобы каждый день запомнился. Очень ценно, что жизнь дарит единомышленников в работе и творчестве, возможность заниматься тем, во что веришь, созидать в рамках своих возможностей. Не скрою, в 2022 году появлялись сомнения в смысле работы на фоне гораздо более масштабных проблем, и до сих пор с очередной инфоволной, как эквилибрист, нащупываешь точки опоры. Но вера в то, что не обстоятельства определяют нашу жизнь, а наши решения и действия в них, дает ощущение причастности к чему-то, не поддающемуся разрушению.
Текст: Наталья Стародубцева
Фото: Дана Сапарова
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Маргарита Паничева
Свет: Данил Тарасов / Skypoint
Благодарим КГИОП и лично Ксению Черепанову за помощь в проведении съемки.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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