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Шестидневную рабочую неделю предложили сделать в России

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С таким обращением выступили в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову. В организации считают, что увеличение рабочей недели сделает российскую экономику более прочной и поможет добиться технологического и промышленного прорыва.

Shutterstock.com

Как пишет газета «Известия», авторы инициативы говорят, что до введения первых санкций в 2014 году экономика России показывала устойчивый рост и входила в топ-5 крупнейших экономик мира. Но из-за новых ограничений нагрузка на экономический сектор выросла.

«Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в письме ассоциации.

По задумке авторов предложения, увеличенная рабочая неделя должна повысить прочность российской экономики и помочь реализовать поставленные президентом задачи на 2023 год. В частности, добиться технологического и промышленного прорыва.

Напомним, в 2019 году в Министерстве труда назвали условия для перехода России на четырехдневную рабочую неделю. Так, зарплаты работников предприятий не должны сокращаться, а рабочие часы — увеличиваться.

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