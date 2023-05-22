Шестидневную рабочую неделю предложили сделать в России

Как пишет газета «Известия», авторы инициативы говорят, что до введения первых санкций в 2014 году экономика России показывала устойчивый рост и входила в топ-5 крупнейших экономик мира. Но из-за новых ограничений нагрузка на экономический сектор выросла.

«Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в письме ассоциации.

По задумке авторов предложения, увеличенная рабочая неделя должна повысить прочность российской экономики и помочь реализовать поставленные президентом задачи на 2023 год. В частности, добиться технологического и промышленного прорыва.

Напомним, в 2019 году в Министерстве труда назвали условия для перехода России на четырехдневную рабочую неделю. Так, зарплаты работников предприятий не должны сокращаться, а рабочие часы — увеличиваться.