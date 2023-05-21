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Общество

В Петербурге зафиксировали наименьший уровень безработицы

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Так, за первый квартал этого года показатель безработицы в городе составил 1,7%. Также эксперты отметили рост зарплат. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

MMD Creative/shutterstock

Сейчас уровень безработицы составляет 1,7% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше. Это почти в два раза лучше, чем показатели по стране в целом. «В построении карьерного пути и защите от безработицы петербуржцам помогает служба занятости: её специалисты готовы помочь всем потерявшим работу, попавшим под риск увольнения и тем, кто впервые вышел на рынок труда», — отмечают в городской администрации.

Но при этом губернатор Александр Беглов подчеркнул, что сейчас Петербург особенно нуждается в представителях рабочих специальностей и сотрудниках, которые могут работать в высокотехнологичных отраслях. «Средняя представленная в вакансиях заработная плата инженера-технолога за год выросла на 18%, слесаря механосборочных работ — на 46%, операторов станков с программным управлением — на 42%», — добавили в Смольном.

У 42% петербуржцев с начала года изменился уровень дохода. При этом только каждый пятый опрошенный (20%) признался, что теперь получает больше денег.

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