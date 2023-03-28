Смольный насчитал больше 300 петербуржцев старше 100 лет

По словам чиновницы, по состоянию на декабрь 2022 года в Петербурге было 335 жителей старше 100 лет. Фидрикова считает, что пандемия не сильно ударила по этой возрастной группе из-за дисциплинированности пожилых людей, которые соблюдали карантин и берегли себя.

Осенью в Петербурге было 345 долгожителей. Ранее в Смольном отмечали, что Петербург стал одним из лидеров по продолжительности жизни в стране, к категории пожилых относятся более 1,2 млн человек.