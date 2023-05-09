Россияне стали чаще играть в лотереи

Расходы на лотерейные билеты также увеличились. В первом квартале 2023 года средний чек покупки в этой категории составил 155 руб. — на 48% больше, чем в 2022 году. В январе—марте 2021 и 2020 годов средний чек на покупку лотерейного билеты был, соответственно, на 76 и 78% меньше, чем в этом году. Это произошло из-за того, что люди стали чаще покупать сразу несколько билетов. Это следует из данных, которые РБК предоставил аналитический ресурс «Чек Индекс».

Эксперты отмечают, что россияне чаще всего покупают билеты перед праздниками. «Лотерейные билеты стабильно входят в топ-10 покупок за час до Нового года», — отмечают исследователи. Влияние на рост продаж оказывает и высокая маркетинговая активность организаторов лотерей, прежде всего в интернете и на телевидении.

После выхода на пенсию работать планирует лишь 14% петербуржцев. Жителей города решили спросит, чем бы они хотели заняться после выхода на «заслуженный отдых».