После выхода на пенсию работать планирует лишь 14% петербуржцев

Наконец-то найти время для любимых хобби хотят 14 процентов респондентов. А 11 процентов петербуржцев на пенсии просто будут жить в свое удовольствие. Еще 6 процентов опрошенных уделят внимание семье. Такой же показатель и будущих спортсменов. И лишь один процент собирается посвятить пенсию культуре, ходить на экскурсии, в театры и музеи.

В опросе приняли участие 1 тысяча. мужчин и 1 тысяча женщин. Все респонденты были старше 45 лет.

Сколько россиян хотели бы пообщаться с Петром I? Такое желание высказали 17% жителей страны. А вот затруднились назвать историческую личность около 30% опрошенных.