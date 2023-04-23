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Общество

После выхода на пенсию работать планирует лишь 14% петербуржцев

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Жителей города решили спросит, чем бы они хотели заняться после выхода на «заслуженный отдых». Путешествиям свои зрелые годы хотят посвятить 24 процента горожан. Заняться садом-огородом желают 16 процентов опрошенных.

Monkey Business Images/shutterstock

Наконец-то найти время для любимых хобби хотят 14 процентов респондентов. А 11 процентов петербуржцев на пенсии просто будут жить в свое удовольствие. Еще 6 процентов опрошенных уделят внимание семье. Такой же показатель и будущих спортсменов. И лишь один процент собирается посвятить пенсию культуре, ходить на экскурсии, в театры и музеи.

В опросе приняли участие 1 тысяча. мужчин и 1 тысяча женщин. Все респонденты были старше 45 лет.

Сколько россиян хотели бы пообщаться с Петром I? Такое желание высказали 17% жителей страны. А вот затруднились назвать историческую личность около 30% опрошенных.

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