Сколько россиян хотели бы пообщаться с Петром I? Отвечают аналитики

Как сказано в опросе ВЦИОМ, около 15% захотели поговорить с Иосифом Сталиным. Затруднились назвать исторических личностей для совместной беседы 30% россиян. Причем таких оказалось больше среди женщин (35% против 24%). Также женщины чаще мужчин признавались, что с удовольствием побеседовали бы с императрицей Екатериной II (9% против 4%).

А вот молодые люди от18 до 24 лет больше других интересует личность Владимира Ленина (14% против 3-9% в остальных возрастных группах).

Кроме того, россиянам хотелось бы познакомиться с Александром Пушкиным, Михаилом Ломоносовым, Петром Столыпиным, Николаем II, Александром Суворовым, Леонидом Брежневым, Иваном Грозным, Георгием Жуковым, Михаилом Лермонтовым и Александром II.