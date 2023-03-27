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Сколько россиян хотели бы пообщаться с Петром I? Отвечают аналитики

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Такое желание высказали 17% жителей страны. А вот затруднились назвать историческую личность около 30% опрошенных.

Shutterstock.com

Как сказано в опросе ВЦИОМ, около 15% захотели поговорить с Иосифом Сталиным. Затруднились назвать исторических личностей для совместной беседы 30% россиян. Причем таких оказалось больше среди женщин (35% против 24%). Также женщины чаще мужчин признавались, что с удовольствием побеседовали бы с императрицей Екатериной II (9% против 4%).

А вот молодые люди от18 до 24 лет больше других интересует личность Владимира Ленина (14% против 3-9% в остальных возрастных группах).

Кроме того, россиянам хотелось бы познакомиться с Александром Пушкиным, Михаилом Ломоносовым, Петром Столыпиным, Николаем II, Александром Суворовым, Леонидом Брежневым, Иваном Грозным, Георгием Жуковым, Михаилом Лермонтовым и Александром II.

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