В петербургском интернате подопечные умерли от истощения. Что происходит и почему активисты давно говорили об этом, но их никто не слушал?

«Я записываю это видеообращение, не согласовав его ни с кем из руководства, но считаю, что это правильно», — с таких слов начинается видеообращение руководительницы Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер. За 11 минут 46 секунд она рассказывает о череде смертей совсем молодых подопечных петербургского психоневрологического интерната №10.

На записи, опубликованной в ночь на 19 апреля, Федермессер говорит, что еще в первой половине апреля обратилась к петербургским властям, сообщая о том, что «за последнее время» в учреждении скончались шесть человек, которые лишь недавно достигли совершеннолетия. «Я сказала тогда, что есть еще один мальчик, Алексей Дельвари, который, если ситуация не будет изменена или взята под контроль, в ближайшее время станет следующим в этом скорбном списке, — продолжает она. — Вчера, 17 апреля, Леша Дельвари умер в Александровской больнице города Санкт-Петербурга».

«В заключении о смерти [Алексея Дельвади] мы с вами, скорее всего, прочитаем [диагноз]: "полиорганная недостаточность", или "отек легких", или "отек мозга", — предполагает Федермессер. — Нигде не будет написано, что у него крайняя степень истощения. Что несмотря на то, что этому парню за 20, на самом деле он маленький ребенок с весом менее 20 килограмм. И что вес его уменьшался ежемесячно с тех пор, как он был переведен из детского интерната во взрослый».

«Всех этих детей можно было спасти», — настаивает Федермессер. В своем комментарии для «Собака.ru» она подчеркивает, что гибель Алексея Дельвади и других подопечных ПНИ №10 «не прогрессирование болезни», из-за которой молодые пациенты со множественными нарушениями в развитии оказались в интернате, а «следствие истощения». «Истощение — результат голода. А голод — результат отсутствия ухаживающих рук, отсутствия внешнего наблюдения за работой ПН», — добавила она в ответ на запрос редакции.