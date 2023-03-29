В Нормальном месте пройдет фестиваль «С широко закрытыми глазами», посвященный проблемам аутизма

Все мероприятия будут проходить 2 апреля с 14:00 в пространстве Нормального места на Кожевенной линии, 34А. Вход свободный, но нужна регистрация только на занятие по йоге.

14:00 — 14:30: Экскурсия по выставке инклюзивной фотомастерской «АУТ-ФО». На открытии покажут работы, созданные людьми с аутизмом разного возраста. Руководитель мастерской — фотограф Алексей Сивков.

14:30 — 16:00: Консультант по прикладному анализу поведения Елена Охонская проведет лекцию «Заколдованный мальчик: беседа о феноменах, мифах и реальном портрете аутизма».

14:30 — 15:30: Занятие йогой с инструктором Аллой Дубинской. Она покажет несколько практик правильных дыхательных упражнений, основных поз в йоге. Практика рассчитана как на людей с аутизмом, так и на родителей, тьюторов, педагогов и волонтеров.

15:00 — 16:30: Мастер-класс по созданию мультиков с режиссером анимации Робертом Тамило.

15:00 — 16:30: Фотоателье от инклюзивной фотомастерской «АУТ-ФО». Любой желающий сможет сделать и получить фото на память.

16:00: Аналитики центра прикладного анализа поведения «Мозаика» Дарья Прокопенко и Марина Подгорная выступят с лекцией «Прикладной анализ поведения: что это и как работает».

16:40: Аспирантка СПБГУ Виктория Фирсанова проведет разговор на тему: «Эмпи: искусственный интеллект для людей с РАС».

17:10: «Звук – язык для встречи с другим». Музыкант и антрополог Иннокентий Людевиг-Чернецкий расскажет о творческих звуковых практиках в работе с людьми с аутизмом.

18:00: Музыкальный перфоманс «Встреча с другим».