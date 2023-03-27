Исследование, проведенное по заказу Римского клуба — международного аналитического центра, объединяющего представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты, — прогнозирует, что при существующих тенденциях население Земли выйдет на максимум к 2050 году, достигнув 8,8 миллиарда человек. Как пишет The Guardian, такой прогноз является «хорошей новостью для глобальной окружающей среды»: как только демографический всплеск будет преодолен, давление на природу и климат должно начать ослабевать — а также связанные с этим социальная и политическая напряженность.

Несмотря на это, авторы исследования предупреждают: падение рождаемости само по себе не решит экологических проблем планеты, которые были зафиксированы к преодолению отметки в 8 миллиардов человек и в первую очередь вызваны избыточным потреблением богатого меньшинства.

По словам одного из авторов исследования Бена Каллегари, полученные результаты вселяют оптимизм, но и в них есть загвоздка: «Это дает нам основания полагать, что демографическая бомба не взорвется, но мы по-прежнему сталкиваемся со значительными экологическими проблемами. Нам нужно приложить много усилий, чтобы преодолеть нынешнюю парадигму развития, связанную с чрезмерным потреблением и перепроизводством — это более серьезные проблемы, чем проблема насилия».

Предыдущие исследования прогнозировали более мрачную картину. В 2022 году ООН подсчитала, что к середине столетия население Земли достигнет 9,7 миллиарда человек и продолжит расти в течение нескольких десятилетий после этого. Новый прогноз был сделан на основе иной методологии, которая учитывает социальные и экономические факторы, оказывающие доказанное влияние на рождаемость — такие как повышение уровня образования, особенно для женщин, и увеличение доходов.