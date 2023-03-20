Говорят, российские работодатели все активнее нанимают женщин. Это правда? Чисто «мужских» специальностей скоро не останется?

СМИ все чаще пишут о том, что российские компании стали активнее нанимать на работу женщин. Причем это касается даже тех позиций, которые в HR именуют «мужскими». Редакция «Собака.ru» опросила специалистов в области рекрутинга, чтобы понять, насколько эти разговоры оправданы и как текущая ситуация сказывается на уровне зарплат, на которые могут претендовать соискательницы.
События последнего года существенно изменили российский рынок труда. Уже в конце прошлого года СМИ писали о том, что количество вакансий в целом по экономике сократилось. При этом, отмечают опрошенные «Собака.ru» эксперты, снизилось не только число свободных позиций в компаниях, но и активность кандидатов.
«То, что происходит сегодня, можно назвать уникальной ситуацией: мы видим не приток, как было в 2008 или 2014 годах, а, напротив, сокращение числа резюме. Люди, у которых есть стабильная или хотя бы относительно стабильная работа, отказываются от планов смены места работы, а работодатели, наученные ковидом, не торопятся сокращать персонал», — рассказали редакции в пресс-службе сервиса SuperJob.
Однако, возможно, самой заметной тенденцией последних 12 месяцев стала резкая переориентация многих работодателей на найм женщин. «Изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где можно найти место работы, не требующее приложения значительной физической силы, — добавляют в SuperJob. — Доля соискателей-женщин за 9 месяцев (март — декабрь 2022) выросла на 5—6 процентных пунктов среди курьеров и комплектовщиков, специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам».
На треть больше
Как сообщила «Собака.ru» руководительница пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова, наметившийся в 2022 году спрос на женщин среди работодателей пока только усиливается. Так, в январе 2023-го петербурженки получили на 34% больше приглашений на работу, нежели в конце прошлого года. Такой рост лишь отчасти может быть объяснен предновогодним затишьем на рынке труда, когда работодатели в принципе не очень активны. Об этом говорит уже то, что мужчины получили в январе лишь на 18% больше предложений.
«Судя по динамике приглашений на работу, российские компании нацелились на все возрастные когорты женщин-соискательниц, но обходят стороной молодых мужчин: доля приглашаемых женщин растет во всех группах, в то время как мужчины чаще получают приглашения о работе, будучи в зрелом возрасте. Пока что это временный, но достаточно показательный тренд», — констатирует Бузунова.
Тенденция затронула не только позиции, которые и раньше считались гендерно-нейтральными. «Говорить о разделении профессий на исключительно "мужские" или "женские" уже почти не приходится. Например, в отраслях, которые ранее считались стереотипно "мужскими", — транспорт, строительство, IT — мы видим всё больше соискателей-женщин», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа», оговарившись, однако, что эти изменения связаны не только с событиями 2022 года. По его словам, они наблюдались «еще со времен пандемии».
В декабре 2022 года на фоне этих изменений в Госдуме даже предложили отказаться от идеи списка профессий, запрещенных для женщин (в нем около 100 позиций, включая тушение пожаров, водолазное дело и т.д.). В январе в нижней палате провели дискуссию по этому поводу. А уже в феврале стало известно, что отказ от перечня поддержали депутаты регионального парламента Северной Осетии.
Женское правление
Изменения на рынке труда коснулись не только рядовых позиций, но и вакансий в руководстве компаний. Так, в январе 2023 года женщины, по данным hh.ru, получили на 19% больше приглашений на топовые позиции в петербургских компаниях, нежели в декабре 2022-го. Для сравнения: для мужчин это изменение составило всего + 3%.
«Очевидно, что спецоперация уже привела к значительным изменениям на рынке труда. Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые», — комментируют ситуацию в пресс-службе сервиса SuperJob.
Однако не все эксперты склонны считать, что можно говорить о том, что дискриминация, от которой сейчас вынужденно отказываются работодатели, больше никогда не вернется. Так, Анна Алфимова, управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» в комментарии изданию Blueprint напоминала, что под влиянием разных событий XX века женщины не раз получали существенно больше трудовых прав, получая доступ к новым для себя профессиям. Однако проблема неравной представленности женщин и мужчин на руководящих позициях не изжита до сих пор.
«То есть женщины, конечно, смогли работать и на комбайнах, и на производстве, и даже становиться водителями и телохранителями, чего раньше и представить было невозможно, но процентное содержание женщин в советах директоров, акционеров, да и даже просто верхней линейки менеджмента не выходит за 20%... Поэтому предпосылок к тому, чтобы ситуация критичным образом менялась сейчас, нет. Да, действительно, окно возможностей для роста, развития и расширения профессионального влияния появится, но одновременно это несет еще большую ответственность и высокие риски, несоизмеримые с поощрением», — цитирует ее слова издание.
Возможности и деньги
Женщины все чаще могут претендовать на «мужские» специальности, но не на «мужскую» зарплату. Такой неутешительный вывод делают рекрутеры, и он подтверждается данными Минтруда. Так, в январе ведомство сообщило, что гендерный разрыв в зарплате составляет 28%, хотя и имеет тенденцию к сокращению.
Мария Бузунова из hh.ru Северо-Запад отмечает, что повышенный найм женщин может объясняться не только нехваткой мужчин на рынке труда из-за Украинского кризиса и демографической ямы, связанной с низкой рождаемостью в 90-е. «В-третьих, работодатели могут стараться сэкономить фонд оплаты труда — женщинам все еще предлагают зарплату меньше, чем мужчинам», — предполагает она.
При этом она добавляет, что женщины реже получают прибавку к зарплате. «Если говорить о зарплате линейных специалистов, а не топовых, мы увидим, что в прошлом году у мужчин-работников зарплата росла чаще, чем у женщин: 16% мужчин сообщили об увеличении, 22% — об уменьшении. Среди женщин о росте зарплаты рассказали 14%, а о падении — 22%», — сообщила редакции «Собака.ru» Бузунова.
Аналогичная ситуация складывается и с повышениями. По итогам 2022 года только 5% опрошенных hh.ru женщин сообщили о карьерном росте, тогда как среди мужчин этот показатель составил 7%.
Впрочем, в пресс-службе платформы «Авито Работа» полагают, что «зарплатные предложения на рынке формируются прежде всего, исходя из опыта и квалификации кандидата».
В перспективе 2023 года...
Эксперты отмечают, что женщины не смогут закрыть все потребности рынка труда, которые образовались в связи с событиями конца 2022 года. Потому параллельно растет найм более возрастных мужчин.
«Так, системные администраторы, инженеры КИПиА и механики «постарели» сразу на 3 года; охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ — на 2 года. Важно понимать: количество возрастных соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», — отмечают в пресс-службе сервиса SuperJob.
К тому же компаниям, которые готовы нанимать женщин даже в ранее исключительно мужские коллективы, не так просто это будет сделать. На рабочем месте может быть просто не оборудована необходимая инфраструктура, начиная с отдельных женских раздевалок.
«То есть открытым к женщинам компаниям придется серьезно перестраивать производственные процессы (дробить, упрощать, добавлять оборудование, облегчающее работу), а также улучшать рабочее пространство, начиная с переодевалок/душевых и заканчивая рабочим графиком для женщин, у которых еще есть маленькие дети. Все это сложные процессы, требующие подключения разных структур, серьезных финансовых вложений и аналитики рисков. То есть такие профессии, как водители спецтехники, большегрузов, крановщики, сварщики, энергетики, наладчики, монтажники (все самые дефицитные рабочие профессии), если и будут активно наполняться женскими кадрами, то, скорее всего, в ограниченной мере, как это происходило в 2022 году», — заключает Мария Бузунова из hh.ru Северо-Запад.
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