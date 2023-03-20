Говорят, российские работодатели все активнее нанимают женщин. Это правда? Чисто «мужских» специальностей скоро не останется?

На треть больше

Как сообщила «Собака.ru» руководительница пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова, наметившийся в 2022 году спрос на женщин среди работодателей пока только усиливается. Так, в январе 2023-го петербурженки получили на 34% больше приглашений на работу, нежели в конце прошлого года. Такой рост лишь отчасти может быть объяснен предновогодним затишьем на рынке труда, когда работодатели в принципе не очень активны. Об этом говорит уже то, что мужчины получили в январе лишь на 18% больше предложений.

«Судя по динамике приглашений на работу, российские компании нацелились на все возрастные когорты женщин-соискательниц, но обходят стороной молодых мужчин: доля приглашаемых женщин растет во всех группах, в то время как мужчины чаще получают приглашения о работе, будучи в зрелом возрасте. Пока что это временный, но достаточно показательный тренд», — констатирует Бузунова.

Тенденция затронула не только позиции, которые и раньше считались гендерно-нейтральными. «Говорить о разделении профессий на исключительно "мужские" или "женские" уже почти не приходится. Например, в отраслях, которые ранее считались стереотипно "мужскими", — транспорт, строительство, IT — мы видим всё больше соискателей-женщин», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа», оговарившись, однако, что эти изменения связаны не только с событиями 2022 года. По его словам, они наблюдались «еще со времен пандемии».

В декабре 2022 года на фоне этих изменений в Госдуме даже предложили отказаться от идеи списка профессий, запрещенных для женщин (в нем около 100 позиций, включая тушение пожаров, водолазное дело и т.д.). В январе в нижней палате провели дискуссию по этому поводу. А уже в феврале стало известно, что отказ от перечня поддержали депутаты регионального парламента Северной Осетии.