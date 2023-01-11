Возвращение стартапов, бум «синих воротничков» и смерть старой модели найма: Алена Владимирская — о рынке труда в России на 2023 год

Главный хедхантер рунета и основательница сервиса поиска вакансий Facancy Алена Владимирская по просьбе «Собака.ru» назвала 10 основных тенденций на рынке труда в новом году.
№1. Безработицы не будет
Теперь основной двигатель рынка труда в России — сферы государственных интересов. Это не только госслужащие, но и агро, армия, СМИ, образование, телеком, газ, нефть, энергетика, девелопмент, ритейл и банки — сюда будут вкладывать деньги, а значит станет больше вакансий.
№2. Децентрализация рынка труда
Государство попробует запустить новые странообразующие проекты. Прежде всего — строительство наземных транспортных путей по типу Байкало-Амурской магистрали. Основным двигателем станет РЖД. Возникнет много рабочих мест для синих и белых воротничков, но не в Москве, Петербурге, Екатеринбурге или Новосибирске. На первый план выйдут новые хабы в направлении Китая и Центральной Азии — они и будут формировать рынок труда.
№3. 2023 — год дикой востребованности синих воротничков
Страна ожидает рост рабочих мест у синих и нижнего слоя белых воротничков (бригадиры, например). Массовых сокращений не будет, но из-за пересмотра стратегии в рамках одной компании могут увольнять управленцев и нанимать рабочих. У непроизводственного персонала упадет доход на 15-25%. При этом инженеры и специалисты по кибербезопасности станут более востребованными.
№4. Отмена полноценной удаленки
Негласный запрет на дистанционную работу не из России действует уже довольно давно в крупных компаниях: «Сбер», ВТБ, «Яндекс». Сегодня государство озабочено отъездом профессионалов с тяжело восполняемым опытом. Многие, трудясь на отечественные организации, живут и тратят деньги в других странах, развивая их, а не РФ. Так укрепляют свои позиции Армения, Грузия, Киргизия, Узбекистан, а это невыгодно нашим властям. Поэтому основным вектором 2023 года станет сокращение удаленных позиций, позволяющих работать из-за границы. Это сделают двумя путями: первый — запрет на дистант для определенного набора специальностей, второй — изменение налогового законодательства и для сотрудников, и для компаний. Работники уже вынуждены платить налог не 20, а 30% от дохода, но сегодня мы говорим о повышении цифр. При этом никто не против удаленки на территории России. Скажем, если офис в Москве, а вы пишите из Костромы — это даже выгоднее и дешевле для организаций. Многие вернутся в страну. В первые полгода будет высокая конкуренция за место между новыми управленцами и теми, кто приехал обратно.
№5. Возрождение рынка стартапов
Государство заинтересовано в развитии внутренних стартапов (особенно в оборонной сфере и кибербезопасности). Россия будет вкладывать деньги сюда не только напрямую, но и через крупные компании. История сложная, потому что страна не готова к риску и не умеет работать с венчуром. Часть фаундеров может столкнуться с разными неприятными нюансами, вплоть до уголовных дел.
№6. Заграничный рынок труда частично будет недоступен для россиян
Мировая экономика дрейфует в рецессию. Возможности найти работу в других странах, перенасыщенных нашими гражданами, значительно сократятся (особенно в Дубае, Армении, Грузии и Казахстане).
№7. Усилят проверки безопасности
Влияние служб безопасности на найм белых воротничков вырастет. Будет больше отказов на этапе выставления офферов. Особенно это касается более идеологичных сфер: образование, СМИ, развлечения, IТ.
№8. Армия — новый социальный лифт
Военных ждут привилегии при трудоустройстве и обучении, быстрый карьерный рост и квоты.
№9. Острая востребованность в профессионалах узкого профиля, а не в универсальных специалистах
Компаниям нужны сотрудники с подтвержденным опытом за небольшие деньги. В нынешних условиях турбулентности человек сразу должен выдавать хороший результат. Это работник с актуальным опытом: не из серии «я был директором 20 лет», а «я был таможенником 20 лет, есть связи, которые помогут решить задачу».
№10. Сотрудникам высокого грейда будет тяжело найти работу
В 2023 году управленцам высокого уровня находить вакансии будет сложнее: их ждут позиции на уровень ниже и/или с меньшим доходом, чем до 24 февраля. Синим и нижнему сегменту белых воротничков получить заветную должность в новом году проще (даже без понижения зарплаты!).
Вакансии есть и будут, но давайте четко разделять две вещи: «не могу найти работу» — это безработица, а «не могу найти желаемую должность» — несоответствие потребностей нового рынка труда и ваших личных. Радужных докризисных перспектив не ждите — другое время, и старая модель найма больше не действует.
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