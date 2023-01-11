Возвращение стартапов, бум «синих воротничков» и смерть старой модели найма: Алена Владимирская — о рынке труда в России на 2023 год

№3. 2023 — год дикой востребованности синих воротничков

Страна ожидает рост рабочих мест у синих и нижнего слоя белых воротничков (бригадиры, например). Массовых сокращений не будет, но из-за пересмотра стратегии в рамках одной компании могут увольнять управленцев и нанимать рабочих. У непроизводственного персонала упадет доход на 15-25%. При этом инженеры и специалисты по кибербезопасности станут более востребованными.

№4. Отмена полноценной удаленки

Негласный запрет на дистанционную работу не из России действует уже довольно давно в крупных компаниях: «Сбер», ВТБ, «Яндекс». Сегодня государство озабочено отъездом профессионалов с тяжело восполняемым опытом. Многие, трудясь на отечественные организации, живут и тратят деньги в других странах, развивая их, а не РФ. Так укрепляют свои позиции Армения, Грузия, Киргизия, Узбекистан, а это невыгодно нашим властям. Поэтому основным вектором 2023 года станет сокращение удаленных позиций, позволяющих работать из-за границы. Это сделают двумя путями: первый — запрет на дистант для определенного набора специальностей, второй — изменение налогового законодательства и для сотрудников, и для компаний. Работники уже вынуждены платить налог не 20, а 30% от дохода, но сегодня мы говорим о повышении цифр. При этом никто не против удаленки на территории России. Скажем, если офис в Москве, а вы пишите из Костромы — это даже выгоднее и дешевле для организаций. Многие вернутся в страну. В первые полгода будет высокая конкуренция за место между новыми управленцами и теми, кто приехал обратно.