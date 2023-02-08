Microsoft, Amazon и Spotify сокращают тысячи сотрудников. Что это? Совпадение или глобальный спрос на айтишников падает?

Что случилось?

На рубеже 2022 и 2023 годов появились сообщения о том, что целый ряд крупнейших игроков IT-рынка проводят масштабные сокращения. Так, Microsoft, по данным журналистов, готовится сократить около 11 тысяч человек — примерно 5% персонала. Amazon анонсировал увольнение 18 тысяч человек — это порядка 6% рабочей силы компании. Новую работу придется искать примерно 6% сотрудников Spotify — это около 600 человек. А уже в начале февраля сервис Zoom заявил о том, что сократит 1,3 тысячи сотрудников или 15% штата (при этом гендиректор компании Эрик Юань сообщил, что понизит себе зарплату на 98%).

Со стороны происходящее выглядит как тревожный сигнал для IT-отрасли, которая на протяжении последнего десятилетия оставалась символом благополучия, сопровождавшегося высокими зарплатами, соцпакетами и гибким графиком работы. Опрошенные редакцией эксперты соглашаются, что речь не идет о простом совпадении. «Нет, это не случайность, это абсолютная тенденция», — считает основательница сервиса поиска вакансий Facancy Алена Владимирская.

Так же смотрит на ситуацию и Илья Самофеев, операционный директор red_mad_robot (по итогам 2022 года компания вошла в ТОП-20 рейтинга брендов IT-работодателей России). «Могу назвать 7–8 BigTech компаний, которые сократили сотрудников за последние два года: Google, Apple, Amazon, Microsoft, Meta* и менее масштабные — Spotify, Booking, Uber. Значит, это уже не случайность, а тенденция — отражение общей ситуации в мире и в сфере в частности», — полагает он.