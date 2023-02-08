Microsoft, Amazon и Spotify сокращают тысячи сотрудников. Что это? Совпадение или глобальный спрос на айтишников падает?

Крупнейшие мировые высокотехнологичные компании от Microsoft до Spotify в последние месяцы объявляют о масштабных сокращениях. В общей сложности гиганты мировой IT-индустрии планируют уволить десятки тысяч человек. Что все это значит? Простое совпадение? Или потребность в айтишниках сходит на нет? Как все это отразится на зарплатах? И ждать ли подобных сокращений на российском IT-рынке? Читайте в нашем материале.
Что случилось?
На рубеже 2022 и 2023 годов появились сообщения о том, что целый ряд крупнейших игроков IT-рынка проводят масштабные сокращения. Так, Microsoft, по данным журналистов, готовится сократить около 11 тысяч человек — примерно 5% персонала. Amazon анонсировал увольнение 18 тысяч человек — это порядка 6% рабочей силы компании. Новую работу придется искать примерно 6% сотрудников Spotify — это около 600 человек. А уже в начале февраля сервис Zoom заявил о том, что сократит 1,3 тысячи сотрудников или 15% штата (при этом гендиректор компании Эрик Юань сообщил, что понизит себе зарплату на 98%).
Со стороны происходящее выглядит как тревожный сигнал для IT-отрасли, которая на протяжении последнего десятилетия оставалась символом благополучия, сопровождавшегося высокими зарплатами, соцпакетами и гибким графиком работы. Опрошенные редакцией эксперты соглашаются, что речь не идет о простом совпадении. «Нет, это не случайность, это абсолютная тенденция», — считает основательница сервиса поиска вакансий Facancy Алена Владимирская.
Так же смотрит на ситуацию и Илья Самофеев, операционный директор red_mad_robot (по итогам 2022 года компания вошла в ТОП-20 рейтинга брендов IT-работодателей России). «Могу назвать 7–8 BigTech компаний, которые сократили сотрудников за последние два года: Google, Apple, Amazon, Microsoft, Meta* и менее масштабные — Spotify, Booking, Uber. Значит, это уже не случайность, а тенденция — отражение общей ситуации в мире и в сфере в частности», — полагает он.
Почему это происходит?
Массовые увольнения являются реакцией бизнеса на общую экономическую ситуацию, когда мировая экономика грозит уйти в рецессию. Ситуацию усугубляет то, что до этого, в период пандемии, многие IT-гиганты как раз увеличивали штат, написал в своем комментарии для «Собака.ru» Алексей Захаров, президент SuperJob.
При этом он подчеркивает, что оптимизация в первую очередь коснулась не программистов. «Сокращают не разработчиков, а вспомогательный персонал. Речь идет о работниках бэкофисов, модераторах, сотрудниках служб поддержки», — настаивает он, подчеркивая, что спрос на высококвалифицированных айтишников по-прежнему высок.
Примерно так же оценивает причины увольнений и Оля Ким, HR-директор «Авито» (компания также вошла в ТОП-20 рейтинга брендов IT-работодателей страны по итогам 2022 года). «Это стандартная реакция компаний на снижение бурного роста, желание ужаться в период рецессий. У каждой компании существуют свои обстоятельства и экономические реалии с учетом географического присутствия. Там, где были заметны большие сокращения, — да, это признак того, что найм происходил под новые проекты, которые в текущей экономике сложно поддерживать инвестициями», — полагает она.
Однако Илья Самофеев из red_mad_robot, считает, что опасностью рецессии причины происходящего не исчерпываются. Он настаивает, что проводящие сокращения IT-гиганты в последние годы «кардинально новых успешных продуктов не выпустили». Кроме того, он предполагает, что у массовых увольнений есть и технологические предпосылки.
«С одной стороны, за последние несколько лет увеличился объём no-code решений, которые, как конструкторы, позволяют без программного кода сделать несложный цифровой сервис. С другой стороны, сегодня быстро развивается все, что связано с искусственным интеллектом и машинным обучением. Поэтому многие человеческие функции уходят на второй план: например, раньше многие люди работали в кол-центрах и IT-саппорте, а теперь эти задачи выполняют чат-боты и телефонные роботы», — говорит Самофеев.
Что это значит для рынка труда?
Алексей Захаров из SuperJob полагает, что падения зарплат или безработицы среди айтишников ждать не стоит. «И в отечественных, и в иностранных IT-компаниях испытывают дефицит высококвалифицированных кадров», — уверен он.
Однако, добавляет Оля Ким из «Авито», кандидатам, которые не могут похвастаться впечатляющим резюме, на глобальном рынке IT-труда все же станет сложнее, во всяком случае пока. «Важно понимать, что ситуация будет разниться в зависимости от рынка, от специальности, от уровня опыта кандидатов. Для кандидатов с небольшим опытом, вероятно, какое-то время будет труднее», — предполагает она.
Некоторые изменения прогнозирует и Алена Владимирская из Facancy. По ее мнению, последствия кризиса могут почувствовать не только новички, но и более опытные IT-специалисты. «Да, действительно, ближайшие год-два будут довольно жесткими для IT-компаний и для тех, в том числе программистов, которые привыкли, что они боги вселенной с огромными зарплатами и удовлетворением всех хотелок типа: смузи в офисе, особым образом нарезанные яблоки, какие-то особые кресла и так далее», — полагает она.
При этом массового обвала зарплат эксперт все же не ждет. «Если кто-то находится в иллюзии, что сейчас на рынок выйдет огромное количество высокоуровневых программистов, которых можно будет "купить" за три копейки, то нет. Просто на время закончится история перераздутости зарплат, когда программист, отработав год, ищет новое место и легко получает двукратное увеличение зарплаты при новом найме. Такого, чтобы очень квалифицированные спецы вышли на рынок и не смогли бы вообще найти работу, такого, конечно, не будет», — констатирует Владимирская.
Ждать ли чего-то подобного в России?
Опрошенные эксперты по-разному оценивают перспективы российского IT-рынка в свете всех происходящих событий. Так, Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы, настаивает, что спрос на IT-специалистов в России остается высоким.
«В общем объеме рабочего предложения сфера IT уверенно растет. Так, по итогам 2022 года вакансий в IT на платформе Авито Работа стало на 7% больше. В январе 2023-го — на 52% больше относительно января 2022 года. Оживление со стороны работодателей и большой выбор вакансий в начале года связаны с утверждением проектов в новом горизонте планирования», — приводит он статистику.
Иначе смотрит на ситуацию Илья Самофеев из red_mad_robot. «Компании стали отказываться от массового аутстаффинга — некоторые имели порядка 20% разработчиков на аутстаффе, — добавляет он, — Найти работу станет сложнее. Если до середины прошлого года в России был рынок кандидата, то сейчас это рынок работодателя, и в мире это тоже перестраивается. У сотрудников со скиллами сеньора сложностей не будет, но пробиться с нуля в большие BigTech-компании сейчас будет гораздо сложнее без хорошего опыта. Зарплаты при этом точно не станут ниже».
Алена Владимирская из Facancy обращает внимание на то, что сейчас в российском IT наблюдаются две разнонаправленные тенденции, которые и будут в ближайшее время влиять на рынок труда. «С одной стороны, большинство [покинувших границы РФ] специалистов работает удаленно на отечественные компании, но есть тенденции к тому, чтобы эту удаленку убирать. Поэтому на рынке образуется большое количество свободных мест. С другой стороны, большое количество стартапов и IT-проектов, которые работали на рост, на IPO, на продажу зарубежным инвесторам, закрылись или сбрасывают большое количество кадров», — говорит она, отмечая, что безработицы айтишников ждать не стоит, но рост зарплат затормозится.
На вопрос о том, возможны ли сокращения в крупных российских технологичных компаниях, эксперт отвечает, что все будет зависеть от специфики конкретного работодателя. «Есть, к примеру, VK который очень сильно поддерживается государством, и там никаких сокращений нет и вряд ли предвидятся, хотя делать прогнозы сейчас дело неблагодарное. Скорее возможны увольнения в больших банках, которые набирали много айтишников уже не для разработки банковских сервисов, а для строительства целых экосистем. Вот это, если экономика будет чувствовать себя плохо, могут порезать», — предполагает Владимирская.
В свою очередь Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад, предполагает, что даже если какие-то IT-компании начнут увольнения, высвободив значительное число специалистов, то рынок труда готов их принять, ведь, помимо спроса на собственно айтишников, в России после 2022 года наблюдается нехватка профессионалов из смежных отраслей. «В первую очередь к ним относятся вспомогательные производственные функции — специалисты по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технические кадры для запуска новых производственных процессов и линий. Эти специалисты очень тесно связаны с диджитал-сферой, программированием и IT-индустрией. Как правило, большая часть айтишников в России имеют инженерное образование. Потому, даже если этих недавних IT-спецов затронут сокращения, они могут вернуться в «родную» сферу и быть там очень востребованными. Хотя практика показывает, что массовых сокращений IT в России пока не было, были скорее массовые отъезды, но это другая история», — заключает она.
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