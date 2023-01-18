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В Петербурге изменили сроки перехода на единую квитанцию ЖКХ

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Первый единый платежный документ (ЕДП) придет не раньше лета-осени 2023 года. Перенос сроков в Смольном объясняют тем, что городские власти хотят минимизировать последствия сбоев, которые могут произойти при переходе на новую систему.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Кроме того, переход на единую квитанцию проводят в межотопительный период, когда счета приходят меньше, по сравнению с зимой. Таким образом Смольный хочет уменьшить сумму кассового разрыва, который появится у управляющих компаний из-за перехода с частично авансовой системы оплаты на целиком фактическую, рассказал председатель жилищного комитета Смольного Олег Зотов «Деловому Петербургу».

Ранее обсуждалось, что новую единую платежку, объединяющую счета на разные коммунальные услуги, введут к концу 2022 года. Еще одним аргументом за перенос сроков называли нюансы, связанные с организацией взаиморасчетов между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

О планах городских властей перейти на единую квитанцию стало известно еще в начале прошлого года, а в сентябре городское правительство показало первый макет. Если не успеют за один теплый интервал перейти на ЕДП, то, скорее всего, заканчивать будут в следующем. Есть вероятность, что спешить с вводом новой системы не будут, а будут внедрять ее поэтапно.

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