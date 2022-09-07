Смольный показал макет новой единой квитанции ЖКХ

Итоговую сумму к оплате разместят в правом верхнем углу, ниже — расшифровка. Слева вверху появится QR-код для оплаты онлайн. Также наверх перенесут показания счетчиков и место для вписывания новых.

Чуть ниже разместят таблицу с поставщиками услуг и задолженностями перед ними, далее — строки о расчетах размера платы за услуги и информация о перерасчетах. В самом низу квитанции можно увидеть данные об организациях, ответственных за обслуживание дома и строки о добровольном страховании жилья.

Как отмечает источник «КП-Петербург» в Смольном, новый вариант, скорее всего, официально утвердят в жилищном комитете. По данным источника «Фонтанки», сейчас решается вопрос, когда запустить единую квитанцию. Предполагается, что она может появиться в почтовых ящиках в межотопительный период. Если не успеют за один теплый интервал, то, скорее всего, заканчивать будут в следующем. Есть вероятность, что спешить с вводом новой системы не будут, а будут внедрять ее поэтапно.