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Общество

«Ночлежка» дарит бездомным людям новогодние подарки

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За первые три дня акции раздали более 300 подарочных наборов. В него входят средства гигиены, консервы, сладости и теплые вещи. Вместе с наборами подопечные организации получают мандарины.

Дарья Кротович/Ночлежка
Дарья Кротович/Ночлежка

Всего с начала декабря волонтеры успели собрать в рамках акции «Мандаринка и тушенка» 900 подарочных наборов в Петербурге, и даже сейчас они продолжают сортировать подарки, рассказали представители организации для «Собака.ru». 

Подарки будут раздавать всю последнюю неделю перед Новым годом у Ночного автобуса, в Пункте выдачи, в Пунктах обогрева, и Ночном приюте, в Реабилитационном приюте, приюте для зависимых Дом на полдороги, в Приюте для пожилых бездомных людей.

Поддержать «Ночлежку» можно любым пожертвованием, деньги пойдут на работу наших проектов, которые помогают бездомным людям выживать на улице и выбираться с нее.

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