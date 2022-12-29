«Ночлежка» дарит бездомным людям новогодние подарки

Всего с начала декабря волонтеры успели собрать в рамках акции «Мандаринка и тушенка» 900 подарочных наборов в Петербурге, и даже сейчас они продолжают сортировать подарки, рассказали представители организации для «Собака.ru».

Подарки будут раздавать всю последнюю неделю перед Новым годом у Ночного автобуса, в Пункте выдачи, в Пунктах обогрева, и Ночном приюте, в Реабилитационном приюте, приюте для зависимых Дом на полдороги, в Приюте для пожилых бездомных людей.

Поддержать «Ночлежку» можно любым пожертвованием, деньги пойдут на работу наших проектов, которые помогают бездомным людям выживать на улице и выбираться с нее.