«Ночлежка» запускает традиционный сбор новогодних подарков для бездомных людей

«Мы считаем, что каждому человеку важно получить новогодний подарок. Это позволяет не изолироваться от общества и придает сил для того, чтобы возвращаться в обычную жизнь. Рады, что ежегодно получается вручить подарок каждому, кто приходит в Ночлежку за помощью. Спасибо всем, кто участвует в сборе», — говорит координатор акции «Мандаринка и тушенка» Василиса Молева.

В этом году «Ночлежка» собирает 700 подарков в Петербурге и 500 в Москве. Покупайте товары из списка необходимых вещей в любом количестве и приносите в один из пунктов приема.

Коробки сахара рафинада — 70 в Петербурге и 50 в Москве;

70 и 50 упаковок черного чая по 100 пакетиков;

Шоколадные конфеты и карамель, без ограничений;

700 и 500 пачек печенья типа «Юбилейного»;

700 и 500 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке;

700 и 500 банок тушенки, лучше с ключом;

700 и 500 банок рыбных консервов — также с ключом;

700 и 500 кусков мыла — любого, включая хозяйственное;

700 и 500 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук;

500 зубных щеток (Москва);

400 и 300 упаковок гигиенических прокладок;

700 и 500 пар носков размера 39-43;

700 и 500 тюбиков детского крема (крема для рук);

700 и 500 одноразовых станков для бритья;

По 20 рулонов по 100 штук фасовочных пакетов;

700 и 400 больших плотных пакетов-маек;

700 больших плотных пакетов-маек (Петербург);

700 и 500 кусачек для ногтей;

700 и 500 фонариков — налобных и ручных;

700 и 500 пар вязаных перчаток;

700 и 500 термосов;

700 и 500 шапок

700 и 500 шарфов

700 и 500 термосов

500 зубных паст (Москва)

700 и 500 швейных наборов (нитки, иголки)

700 и 5500 пар теплых стелек

700 и 500 дезодорантов (шариковые или твердые)

700 и 500 ручек/блокнотов

В Петербурге в этом году семь пунктов приема вещей и продуктов: Ресторан фонда «Вход с улицы» расположен в Бертгольд-центре на Гражданской улице, 13-15 («Черная» лестница, второй этаж) в любой день с 11:00 до 23:00. Вещи также принимают в магазинах «Спасибо» на Измайловском проспекте, 18, Гороховой улице, 23, Лиговском проспекте, 50. Вещи можно принести в любой день с 11:00 до 21:00.

Кроме того, пункт есть в библиотеке «Семеновская» (Малодетскосельский проспект, 42) по будням с 9:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной. Сбор проходит в ТРЦ «Мега-Парнас» (стойка информации между магазинами ILCOTT и Lady Collection) в любой день с 12:00 до 20:00.

Можно также отдать вещи на склад на проспекте КИМа, 6Б. Однако предварительно нужно связаться с дежурным волонтером по номеру +7 981 038 62 71, чтобы он встретил вас или курьера. Это можно сделать в любой день с 10:00 до 22:00.

В Москве открыты шесть точек: Консультационная служба «Ночлежки» (Бумажный проезд, 2/2, строение 6) в любой день с 10:00 до 22:00, Strelka Bar на набережной Берсеневской, д.14, с.5 (с 12:00 до 22:00), магазины Charity Shop (Второе дыхание):

Улица Новокузнецкая, 1, стр.1

Улица Фадеева, 7, стр.1

УлицаСадовая-Спасская, 12/23, стр.2

Боткинский проезд 1-й, 7, стр.1 (здание Благосферы).

Раз в неделю волонтеры будут пересчитывать уже собранные подарки и обновлять информацию в соцсетях о недостающих продуктах и вещах.