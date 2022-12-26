Запрет на самозанятость и повышенные налоги для ИП: какие ограничения хотят ввести для уехавших из России?

Накануне о необходимости введения ограничений заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что считает неправильным подход, когда уехавших нужно возвращать преференциями. А «подавляющая часть общества не поддерживает их [уехавших] поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких».
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» — об ограничениях для уехавших из России, выдержка по «Интерфаксу»:
Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить.
[Уехавшие из России] должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве.
Налог для нерезидентов-ИП «должен быть равен тому налогу, который платят люди, работающие по трудовому договору» — то есть составить 30%. В противном случае, считает Исаев, «начнется массовый переход с трудовых договоров на гражданско-правовые» — для того, чтобы получить более легкое налогообложение. Также уехавшие из России не должны работать в режиме самозанятых. Разрабатываемые поправки предполагают обязать их работать либо как индивидуальные предприниматели, либо по трудовому договору.
Во всех случаях речь идет о тех, кто является нерезидентами — то есть находятся вне России в течение более шести месяцев.
О том, как работаю те, кто уехал из России:
Сейчас люди, которые работают удаленно, могут делать это в двух формах, первая из них — по трудовому договору либо дополнительному соглашению к нему. За работающих таким образом, как известно, работодатель платит подоходный налог 13% и взносы в социальные фонды. Если лицо не находится в РФ в течение полугода, то оно становится нерезидентом, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%.
Значительная часть уехавших из РФ, и на чем сакцентировал внимание в своем посте в телеграм-канале председатель Госдумы Володин, работают по договорам гражданско-правового характера, то есть они не нанимаются на работу, а как бы оказывают услуги - в этом случае они либо самозанятые по своему правовому статусу, либо индивидуальные предприниматели.
Очень часто таким образом обходится необходимость заключения трудового договора для нерезидента и эта неприятная норма о повышении подоходного налога до 30%. Но если человек уже более полугода перестал быть налоговым резидентом в нашей стране, то здесь может идти речь о таких ограничениях, которые предложил Вячеслав Викторович, и это, я считаю, может быть правильным и разумным.
Параллельно с поправками Госдума также работает над законопроектом о полном запрете удаленной работы профессионалам в сферах, касающихся безопасности страны — точный список специальностей определит правительство. Об инициативе депутатов стало известно 19 декабря: тогда «Осторожно Media» со ссылкой на источника в Госдуме уточняло, что закон будет распространяться только на россиян, имеющих доступ к государственной тайне и «чувствительной для государства информации».
Незадолго до этого, 5 декабря, инициатор законопроекта сенатор Андрей Клишас уже заявлял о необходимости ввести ограничения на удаленную работу для сотрудников «чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров он привел транспортную безопасность и госсектор. Позже в этот же день сенатор заявил ТАСС, что «в настоящее время в парламенте нет законопроектов об ограничительных мерах для россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях».
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