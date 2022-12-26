Запрет на самозанятость и повышенные налоги для ИП: какие ограничения хотят ввести для уехавших из России?

Андрей Исаев

О том, как работаю те, кто уехал из России:

Сейчас люди, которые работают удаленно, могут делать это в двух формах, первая из них — по трудовому договору либо дополнительному соглашению к нему. За работающих таким образом, как известно, работодатель платит подоходный налог 13% и взносы в социальные фонды. Если лицо не находится в РФ в течение полугода, то оно становится нерезидентом, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%.

Значительная часть уехавших из РФ, и на чем сакцентировал внимание в своем посте в телеграм-канале председатель Госдумы Володин, работают по договорам гражданско-правового характера, то есть они не нанимаются на работу, а как бы оказывают услуги - в этом случае они либо самозанятые по своему правовому статусу, либо индивидуальные предприниматели.

Очень часто таким образом обходится необходимость заключения трудового договора для нерезидента и эта неприятная норма о повышении подоходного налога до 30%. Но если человек уже более полугода перестал быть налоговым резидентом в нашей стране, то здесь может идти речь о таких ограничениях, которые предложил Вячеслав Викторович, и это, я считаю, может быть правильным и разумным.