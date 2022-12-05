18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Алексей Кудрин объявил о переходе в «Яндекс». Чем он займется?

Поделиться:

Одна из задач экс-председателя Счетной палаты России — помочь сохранить «уникальную управленческую и технологическую культуру» компании.

OrangeGroup / Shutterstock.com

«Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — сообщил Кудрин в своем Telegram-канале.

По словам Кудрина, одна из главных задач, которая поставлена перед ним на новой должности — «помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».

До перехода в «Яндекс» Кудрин в течение 4,5 лет возглавлял Счетную палату России, его полномочия на этом посту истекали в 2024 году. 30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от занимаемой должности. По его словам, после 25 лет работы в государственном секторе он хочет заняться большими проектами, которые «имеют значительный эффект для людей».

В конце ноября «Яндекс» объявил о планах разделить активы компании. Основная часть бизнеса, включая автономные автомобили, облачные технологии, образовательные сервисы и платформы по разметке данных, продолжат работу на российском рынке, тогда как международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

Изменение структуры корпоративного управления «Яндекса», считают в компании, позволит «дальше фокусироваться на создании инновационных технологических продуктов и сервисов, а также развивать компанию в интересах своих пользователей, сотрудников и акционеров». Также изменения «помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов «Яндекса» на всех рынках».

Напомним, в мае Алексей Кудрин также покинул пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, который занимал с 2011 года. По данным СМИ, он не был согласен с позицией ректора по развитию факультета.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Алексей Кудрин

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: