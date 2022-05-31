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Наука и образование

Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, который занимал с 2011 года. Выборы декана, прошедшие накануне, признаны несостоявшимися — так как Кудрин был единственным претендентом на участие в них.

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«30.05.2022 на заседании Ученого совета Университета должны были состояться выборы декана факультета свободных искусств и наук. 13.05.2022 А. Л. Кудриным направлено заявление, в котором А. Л. Кудрин просит считать его не участвующим в данных выборах. В связи с отказом единственного претендента от участия в выборах выборы признаны несостоявшимися», — сообщили в СПбГУ.

Срок исполнения Кудриным обязанностей декана факультета свободных искусств и наук истек 29 мая. Обязанности декана факультета временно исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова. Сообщается, что в дальнейшем будут объявлены новые выборы.

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники в университете, Кудрин был не согласен с позицией ректора по развитию факультета. Точные причины ухода председателя Счетной палаты из СПбГУ не сообщаются.

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Алексей Кудрин

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