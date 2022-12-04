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Со следующего года билеты на поезда дальнего следования подорожают на 8%

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Уже с 1 января вырастут тарифы на перевозки по России в купе, СВ и вагонах класса «люкс».

ovbelov/shutterstock

Федеральная пассажирская компания заявила о будущем росте цен на 8,1%. Об этом сообщает РИА «Новости». «При этом в 95 процентах вагонов категории купе, СВ и «люкс» АО «ФПК» в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест», — отметили в пресс-службе компании.

ФПК определяет стоимость проезда в указанных категориях вагонов. Тарифы перевозок в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования устанавливает ФАС, с 1 января они также увеличатся на 8,1%.

Минтранс решило пересчитать стоимость строительства ВСМ между Москвой и Петербургом в следующем году. Сейчас заканчивают разработку проектной документации, в следующем году ее направят на госэкспертизу.

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