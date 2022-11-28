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Транспорт

Минтранс пересчитает стоимость строительства ВСМ между Москвой и Петербургом в следующем году

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Сейчас заканчивают разработку проектной документации, в следующем году ее направят на госэкспертизу. Об этом сообщил замглавы Минтранса Валентин Иванов.

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«Это позволит уточнить стоимость реализации проекта, после этого уже непосредственно инвесторы смогут оценить стоимость окупаемости средств, необходимость привлечения собственных средств и дополнительных внебюджетных источников, в том числе банков», — отметил замминистра Интерфаксу.

В Минтрансе ожидают, что после того, как уточнят проект и стоимость, начнется более активная работа по технико-экономическому обоснованию строительства. Иванов также добавил, что выходы из Москвы и Петербурга будет важно синхронизировать с обустройством центральной части магистрали. Больше всего вложений потребует участок Москва — Алабушево, его также планируют использовать для движения по МЦД-3.

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