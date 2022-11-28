Минтранс пересчитает стоимость строительства ВСМ между Москвой и Петербургом в следующем году

Сейчас заканчивают разработку проектной документации, в следующем году ее направят на госэкспертизу. Об этом сообщил замглавы Минтранса Валентин Иванов.
«Это позволит уточнить стоимость реализации проекта, после этого уже непосредственно инвесторы смогут оценить стоимость окупаемости средств, необходимость привлечения собственных средств и дополнительных внебюджетных источников, в том числе банков», — отметил замминистра Интерфаксу.
В Минтрансе ожидают, что после того, как уточнят проект и стоимость, начнется более активная работа по технико-экономическому обоснованию строительства. Иванов также добавил, что выходы из Москвы и Петербурга будет важно синхронизировать с обустройством центральной части магистрали. Больше всего вложений потребует участок Москва — Алабушево, его также планируют использовать для движения по МЦД-3.
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