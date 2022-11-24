В России могут ввести штраф за выгул собак без намордников и поводков

С такой инициативой выступили представители фракции ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС. «Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение не прописаны практически нигде», – говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении газеты. В пояснении к документу также сказано, что в 2022 году было зафиксировано более 42 тысяч случаев нападения собак на людей.

Но по словам первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в ближайшее время власти намерены ввести административную ответственность за укусы не только собак особо опасных пород, а размер штрафа может достигать 200 тысяч. «Мы не делим собак на опасных или безопасных, потому что бывают опасные хозяева, а не собаки. У нерадивого владельца любое животное может представлять опасность», – пояснил чиновник.

Напомним, что депутаты петербургского ЗакСА хотят регламентировать правила содержания домашних животных. Чиновники хотят определить четкие правила выгула собак и запретить создание питомников в многоквартирных домах.