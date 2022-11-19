Депутаты петербургского ЗакСА хотят регламентировать правила содержания домашних животных

Все необходимые корректировки подготовили представители различных партий. «Рассмотреть её [поправку] планируют на одном из ближайших заседаний парламента. Требования к содержанию домашних животных могут коснуться практически каждого второго жителя города. Конечно, этот процесс должен быть максимально открытым и прозрачным, с широким участием общественности, экспертов и профильных ведомств», – написал в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок.

Он также отметил, что если остальные коллеги поддержат поправку, а полномочия по установке правил по содержанию и выгулу домашних питомцев закрепят за парламентом, авторы законопроекта сразу приступят к работе на базе постоянной комиссии по экологии и природопользованию. При этом чиновники обещают привлечь «все заинтересованные стороны». «В числе первоочередных вопросов, которые предстоит решить, — определить четкие правила выгула собак и запретить создание питомников в многоквартирных домах», — заявил Денис Четырбок.

Напомним, что летом Александр Беглов предложил ввести ввести наказание за лай собак по ночам в Петербурге. В пояснительной записке сказано, что законопроект исправляет пробел в законе об административных правонарушениях, в котором не учтено, что производить шум в ночное время и в праздничные дни с 8 до 12 утра могут домашние животные.