Президент Финляндии заявил о бессрочности запрета на выдачу виз для россиян

«Запрет на выдачу виз российским туристам будет действовать столько, сколько необходимо», — приводят слова главы государства финские СМИ. При этом в правительстве также задумались о дополнительных ограничениях на сделки с недвижимостью для иностранцев, в том числе о полном запрете на операции для россиян.

Доклад о целесообразности такого шага должен быть готов в декабре. Исследовательская группа должна закончить свою работу к марту 2023 года. «Ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной», – объясняют планы в Министерстве обороны Финляндии.

Напомним, что Финляндия закрыла свои границы для российских туристов 30 сентября. Но россиянам по-прежнему, в частности, разрешен въезд в страну по семейным обстоятельствам, среди прочих причин.

Недавно министр обороны Финляндии не исключил конфискацию имущества россиян в «важных для безопасности районах».