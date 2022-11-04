18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Президент Финляндии заявил о бессрочности запрета на выдачу виз для россиян

Поделиться:

Такое заявление прозвучало во время визита Саули Ниинистё в Литву.

hyotographics/shutterstock

«Запрет на выдачу виз российским туристам будет действовать столько, сколько необходимо», — приводят слова главы государства финские СМИ. При этом в правительстве также задумались о дополнительных ограничениях на сделки с недвижимостью для иностранцев, в том числе о полном запрете на операции для россиян.

Доклад о целесообразности такого шага должен быть готов в декабре. Исследовательская группа должна закончить свою работу к марту 2023 года. «Ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной», – объясняют планы в Министерстве обороны Финляндии.

Напомним, что Финляндия закрыла свои границы для российских туристов 30 сентября. Но россиянам по-прежнему, в частности, разрешен въезд в страну по семейным обстоятельствам, среди прочих причин.

Недавно министр обороны Финляндии не исключил конфискацию имущества россиян в «важных для безопасности районах».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: