Статистика дня: каждый третий россиянин верит в предсказания судьбы, а каждый четвертый — в колдунов

Об отношении россиян к сфере мистического пишет ВЦИОМ. Согласно результатам исследовани, сегодня каждый третий россиянин верит в способность отдельных людей предсказывать судьбу (28%). Этот показатель имеет тренд на снижение, за семь лет таких стало меньше в два раза: в 2015 году их было 55%, в 2018-ом — 35%, 2019-ом — 31%.

Женщины верят в предсказания судьбы сильнее мужчин — 33% против 22% соответственно. Также этому сильнее подвержены россияне старше 45 лет (33-31%), граждане со средним образованием (33%) и довольные своими доходами (31%). Не верят преимущественно мужчины, молодежь 18-34 лет, те, кто характеризует свое материальное положение как плохое, а также жители Москвы и Петербурга.

В то же время, начиная с 2015 года, в четыре раза выросла доля «сомневающихся» — с 7% до 26%. А доля тех, кто не верит в предсказания судьбы, на сегодняшний день составляет составляет 46% против 51% в 2018-ом. «То есть доля верящих в предсказание снижается не за счет роста доли скептиков, а за счет роста доли сомневающихся», — резюмируют аналитики.

Также ВЦИОМ узнали отношение россиян к колдунам — верит в них и в способность некоторых людей наводить порчу каждый четвертый опрошенный (25%). «С 2015 года верить в колдунов наши граждане стали в два раза реже (2015 — 48%), но в три раза чаще стали сомневаться в том, что такое возможно (2015 — 8%, 2022 — 24%). С 2019 года доля верящих в колдовство сократилась на 6 процентных пункта. Не верит в колдовство и порчу сегодня каждый второй (51%)», — говорится в результатах исследования.

Напомним, ранее аналитики ВЦИОМ также выяснили: каждый третий россиянин убежден в том, что Солнце вращается вокруг Земли. За последние 15 лет приверженцев такого мнения стало только больше.