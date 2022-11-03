Татьяна Черниговская, священник Алексей Уминский и искусствовед Иван Чечот — спорят о надежде, смысле жизни, науке и душе

О реальности

Чечот: В какой-то момент человек открывает для себя реальность как таковую.

Черниговская: А что это такое?

Чечот: На этот вопрос ответить не так легко. Реальность как таковую, с которой не может справиться никакой человек и не может сам бог.

Солодников: Философ Мартин Хайдеггер считал максимальным проявлением реальности физическую боль.

Чечот: Мы сейчас живем в такое время, когда поставлены лицом к лицу с некоторой реальностью. Люди задают себе вопросы: «Что делать?», «Как быть?». Они либо убегают от этой реальности, либо начинают жить надеждой или иллюзией. Можно ли жить в безнадежном мире? И даже, может быть, поняв мрачное коварство реального мира, как-то так его повернуть (например, путем извлечения опыта или решительного штурма этого мира)? Юлиус Эвола называл это «оседлать тигра». Вот тигр распоясался, творит что-то страшное, можно сказать так: «Его нет», «Мы уходим из этого зоопарка» или «Тигра надо оседлать: войти в его клетку, понять его и свою собственную природу».

О принципе надежды

Чечот: Эрнст Блох, выдающийся мыслитель XX века, написал три гигантских тома «Принцип надежды». Работа так и не переведена на русский язык, есть только небольшие выдержки. Блох постулировал принцип надежды, ни как то, что подарил нам Христос, а как антропологический принцип. То есть принцип надежды — это, что время не перестанет работать, и что действительность не перестанет двигаться, что всегда будет что-то следующее. Есть разные мудрецы. Например, Ницше призывает нас жить великим полднем. Стоит солнце в зените, мы сильные, прекрасные, мы верим в это солнце, оно посылает нам то восторг, то смерть, но мы живем только этим полднем: то восторгом, то смертью.

Черниговская: Это может быть наше внутреннее состояние, и нет никакого полдня, и вообще ничего нет.

Чечот: Ницше нас призывает к этому полдню, он не констатирует, что кто-то живет им, но в нем действительно не может быть никакой надежды. А зачем надежда? Зачем будущее? Есть такой миф об Аркадии, где люди живут с большим удовольствием, не ссорятся, у них абсолютная полнота жизни, мир. В конечном счете они настолько насыщенны жизнью, что просят богов освободить их от нее.