Застолье: Татьяна Черниговская, Михаил Пиотровский и Николай Цискаридзе — спорят об одиночестве России, национальностях и образовании

Почему важно находиться в эстетической среде?

Татьяна Черниговская: В конце обучения в университете меня послали проходить практику при хоккейной команде в Стокгольм. Я им говорю о том, что шведского языка не знаю. На что они отвечают: «Да что вы! Мы вчера мальчика отправили в Японию, он только польский язык знает» (Смеется). Поразило, что в музее не было экскурсий, а дети скакали, бегали, валялись на его территории. Узнала у местных, что происходит. Они пояснили, что очень важно само место, где они пребывают. Поразило, что они находятся в музее не потому, что должны выучить этикетки, а потому что должны напитаться искусством.

Много лет назад ехала по Невскому проспекту в автобусе. Внук говорит бабушке: «Смотри, здесь все дома разные». И тут меня как будто ледяной водой обдало. То есть он живет в спальном районе, который специально создан, чтобы все люди сошли с ума (там все дома одинаковые). Что должно быть у ребенка в голове, раз его поразил сам факт, что все дома разные? Люди, выросшие в одинаковых домах и люди, ходившие по Эрмитажу, — это разные люди в итоге. Вот почему так важно в эстетической среде находиться.

Михаил Пиотровский: А кто эту разность будет ценить: тот, кто вырос в эстетической среде, или тот, кто пришел из места, где все дома одинаковые?

Николай Цискаридзе: А «Вишневый сад» об этом. Кто его вырубает? Тот, кто на него все время смотрел, но он ему не принадлежал. А когда смог его купить, то вырубил. Это очень опасная вещь! Недавно было 100-летие дворцов как музеев. И меня поразило сознание людей, которые впервые попали во дворцы: кто-то хотел что-то разрушить, кто-то хотел унести, а кто-то начал это впитывать и восхищаться. Эстетическое воспитание советской школы, тот кругозор, он был стандартным для всей России. Мы были более развитыми, чем европейские дети.